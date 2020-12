Sterke stijging online zelfhulpcursussen door corona

Sinds de intrede van het coronavirus is de interesse in online zelfhulpcursussen flink gestegen. Zo werd er dit jaar tussen maart en november 83 procent vaker gezocht naar een thuisstudie Angst- en Stressbeheersing ten opzichte van vorig jaar. Ook vergelijkbare zelfhulpcursussen zijn dit jaar vaker gevolgd, zo blijkt uit een trendanalyse van opleidingsinstituut Laudius.





Toename interesse online zelfhulp tijdens corona



Tussen maart en november dit jaar zochten meer mensen naar online hulp voor (mentale) problemen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Naast de cursus Angst- en Stressbeheersing steeg eveneens het aantal aanmeldingen van de cursus Mindfulness (+70%), maar ook van Rouwverwerking (+111 procent).



Uit rondvraag blijkt dat deze trend niet alleen bij Laudius zichtbaar is. Ook bij psychische hulpplatforms steeg de vraag naar online zelfhulpmodules.



