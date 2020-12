40+? Meet je bloeddruk regelmatig, zeker als je last hebt van stress

1 op de 3 Nederlanders ervaart meer stress sinds de uitbraak van het coronavirus. Een beetje stress is niet erg, maar langdurende stress is niet goed voor je hartgezondheid en je bloeddruk. Over het algemeen stijgt de bloeddruk met de leeftijd. Daarom raadt de Hartstichting aan om vanaf je 40ste ieder jaar je bloeddruk te meten. Een hoge bloeddruk merk je namelijk vaak niet. Maar de gevolgen van een te hoge bloeddruk kunnen groot zijn.

Verlaag je stresslevels, beweeg en eet gezond

Als je bloeddruk te hoog is kan je zelf een hoop doen om je bloeddruk al in een paar weken verlagen. Dat doe je door gezond te eten. Eet voedsel dat rijk is aan groente en fruit, vis, noten, peulvruchten en gebruik magere zuivelproducten. Let op de hoeveelheid zout in je voeding en de hoeveelheid verzadigd vet. Met gezonde voeding kun je je bloeddruk vaak effectief verlagen.

Reduceer je zoutinname

Zelfs als je volgens de richtlijnen goede voeding eet, krijg je nog steeds veel zout binnen, wat de bloeddruk en je risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Vooral de hoeveelheid zout al snel aan de hoge kant. Het beste voor je gezondheid is om minder dan 6 gram zout per dag te eten. Maar wat betreft zout geldt: minder is altijd beter.

Minder stress

Ook zo min mogelijk stress en regelmatig bewegen is goed voor je bloeddruk. Maar hoe doe je dat in lock down?

De Hartstichting geeft tips om te zorgen voor voldoende ontspanning:

Geef structuur aan je dag

Beweeg voldoende

Plan momenten van ontspanning

Houd je hersenen actief

Zoek afleiding

Houd contact met de mensen om je heen

Volg het nieuws minder

Meten is weten

Om te weten of je een te hoge bloeddruk hebt, moet je die eerst constateren. Meet je bloeddruk regelmatig. Zeker als je boven de 40 bent. Als je je bloeddruk meet, kijk je vooral naar de bovendruk. Je kunt je bloeddruk laten meten bij de huisarts. Maar je kan ook zelf een bloeddrukmeter aanschaffen. Die bestaat uit een band voor om de bovenarm en het apparaat. Bloeddrukmeters die je om je pols doet zijn niet betrouwbaar voor een zorgvuldige meting. Het beste kies je Bovenarm bloeddrukmeters aanbevolen door Hartstichting.

Om echt een betrouwbare beoordeling te kunnen geven, is het dan ook belangrijk om de bloeddruk meerdere keren te meten. Een enkele waarde kan gemakkelijk een afwijking geven door bijvoorbeeld een verkeerde meting. Daarbij komt dat de bloeddruk tijdelijk kan zijn verhoogd door onder andere medicijnen of lichamelijke inspanning.

Bron: Hartstichting