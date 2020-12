Hoge dosis bloedverdunners niet effectief bij kritisch zieke COVID-19-patiënten  

Statement from the REMAP-CAP trial

Drie klinische studies die samen onderzoek doen naar het effect van hoge doses anticoagulantia (bloedverdunners) bij COVID-19-patiënten, hebben onderzoek voor één groep patiënten stopgezet. Bij kritisch zieke COVID-19-patiënten die op de intensive care worden behandeld, laten de antistollingsmiddelen in hoge dosering geen verbetering zien ten opzichte van een standaard dosis. De studie wordt wel voortgezet onder minder ernstig zieke COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Hebben matig zieke of kritisch zieke volwassenen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor COVID-19 voordeel bij een behandeling met een hoge doses bloedverdunners (ook wel: volledige antistolling), vergeleken met een lagere standaarddosis? Om deze vraag zo snel mogelijk te beantwoorden hebben drie internationale onderzoeken (REMAP-CAP, ACTIV-4 en ATTACC) hun krachten gebundeld.

De studies worden gecontroleerd door onafhankelijke adviesraden met experts op het gebied van ethiek, biostatistiek, klinische onderzoeken en stollingsstoornissen. De adviesraden hebben geadviseerd om het onderzoek stop te zetten voor de kritisch zieke COVID-19-patiënten die op de intensive care worden behandeld, omdat bij deze groep hoge dosis bloedverdunners niet werken, en mogelijke schade als gevolg van die behandeling niet valt uit te sluiten. Omdat deze behandeling ook buiten de studie soms wordt gegeven, is het belangrijk voor patiënten om deze informatie te delen.

Verder onderzoek moet uitwijzen of het gebruik van een hoge dosis in vergelijking met laag gedoseerde bloedverdunners tot betere resultaten leidt bij afdelingspatiënten met een minder ernstig beloop. Daarom mogen patiënten die op het moment van onderzoek geen IC-zorg nodig hebben, wel nog aan het onderzoek meedoen. Veel behandelingen hebben een ander effect, afhankelijk van het ziektebeloop, dus het is ook belangrijk dat dit verder wordt onderzocht.

COVID-19 wordt in verband gebracht met een overmatige afweerreactie en een grotere kans op bloedstolsels in de longen. Dit onderzoek naar het gebruik van bloedverdunners is gestart omdat duidelijk werd dat veel patiënten die besmet zijn met het SARS-CoV-2 virus, of eraan zijn overleden, bloedstolsels krijgen. Deze ongebruikelijke stolling kan allerlei complicaties veroorzaken, zoals longfalen, een hartaanval of beroertes.

Over REMAP-CAP

In Europa heeft REMAP-CAP subsidie ontvangen van het Europese 7e Kaderprogramma onder subsidieovereenkomst nr. [602525] en heeft het subsidie ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. [101003589].

De onderzoeken worden ondersteund door meerdere internationale organisaties, waaronder de Canadian Institutes of Health Research (CAN), het National Institute for Health Research (VK) en de National Institutes of Health (VS).

Bron:

Statement from the REMAP-CAP trial:

Bron: REMAP-CAP