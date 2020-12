Fijne feestdagen

Het was een lang en moeilijk jaar. We zijn pandemiemoe en willen deze dagen het liefst samenzijn met dierbaren tijdens de feestdagen.

De realiteit echter is dat ,zelfs nu het vaccin wordt uitgerold, er ruim 721.000 zijn getroffen door COVID-19 gevallen. En inmiddels 10.737 grootouders, moeders, vaders, neven, kinderen, zusters en broers overleden.

Dus hou je aan de maatregelen. Want als we deze kerst dit dodelijke virus zijn gang laten gaan, blijft het zich verspreiden van persoon tot persoon. En wanneer mensen reizen, reist het virus mee.



Sommige mensen vinden het onbeleefd om de gastheer te ondervragen. Dit zijn unieke tijden waarin we ons bevinden. We moeten prioriteit geven aan onze eigen gezondheid en die van onze dierbaren. Zelfs als sommige familieleden het er misschien niet mee eens zijn, moet je nog steeds doen wat het beste voor je is. Je kan hun wensen respecteren en zij kunnen die van jou ook respecteren.



Dit virus verspreidt zich gemakkelijk binnen. Er zijn maatregelen die de spreiding kunnen verminderen, bijvoorbeeld door alle ramen en deuren te openen en verschillende gezinnen aan verschillende tafels te laten zitten. Maar weet dat er nog steeds een aanzienlijk risico zal zijn. Mensen kunnen niet eten met hun maskers op.

Met zoveel besmettingen in het hele land, hoop ik deze winter nog even volhouden. Vermijd binnenbijeenkomsten met mensen die niet tot uw directe huishouden behoren.

Het vaccin is komt er, ik hoop dat we veilig deze vakantie doorkomen en veilig blijven.

Met vriendelijke groet,

Janine Budding