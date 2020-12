Het aantal COVID-patiënten blijft stijgen, planbare reguliere zorg stagneert

Afgelopen week nam minister Van Ark het besluit om landelijk alle niet-urgente zorg af te schalen om personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. Het gaat om zorg die niet binnen zes weken noodzakelijk is. De ziekenhuizen in regio West waren al opgeschaald met het aantal bedden voor COVID-patiënten. De piek in de ziekenhuisbezetting wordt naar verwachting in de eerste week van januari bereikt. Er zijn met directe ingang extra maatregelen nodig om de acute zorg in de komende tijd te kunnen waarborgen.

Door de al langere tijd durende opschaling van de COVID-zorg is het zorgpersoneel overbelast. Een gevolg hiervan is een hoog ziekteverzuim onder het personeel. Daarnaast is het in de kerstperiode altijd een extra uitdaging om de roosters rond te krijgen, waardoor de druk nog verder toe neemt. Al deze omstandigheden maken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Extra maatregelen

Er zijn extra maatregelen noodzakelijk om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te kunnen waarborgen. Ook voor regio West betekent dit dat de IC-capaciteit en de verpleegbedden in de ziekenhuizen nog verder wordt opgeschaald voor de zorg van COVID- patiënten. Dit vraagt om extra inzet van personeel. Daarom wordt de planbare reguliere zorg de komende weken stopgezet totdat de druk op de COVID-zorg gaat afnemen. Het gaat om zorg die niet perse binnen zes weken nodig is en die zonder risico op gezondheidsschade kan worden uitgesteld. Dit geldt voor zowel de ziekenhuizen als de zelfstandige behandelcentra. De behandelend arts bekijkt altijd zorgvuldig of de zorg verantwoord kan worden uitgesteld. De acute zorg en kritiek planbare zorg, waaronder oncologische zorg, gaan gewoon door. Ook de poliklinische zorg gaat door.

Om zoveel mogelijk ruimte te houden voor de toestroom van COVID-patiënten worden er naast overplaatsingen buiten de regio, ook weer patiënten overgeplaatst naar Duitsland. De druk in de ziekenhuizen is in heel Nederland inmiddels erg hoog.

Veilige zorg

Door het nemen van deze maatregelen hoopt het ROAZ regio West de zorg veilig en voor iedereen die acute zorg nodig heeft, toegankelijk te houden. De ziekenhuizen informeren zelf hun patiënten over de voorgenomen maatregelen en wat dit betekent voor hun afspraak of behandeling. Patiënten kunnen ook de website van hun ziekenhuis in de gaten houden.

Bron: Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West