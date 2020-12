Coronacrisis: Twee op de tien Nederlanders overwegen een baan in een andere branche

Bijna een derde van de werkende Nederlanders wil graag in de zorg aan de slag

Voornamelijk ingegeven door de coronacrisis denkt een grote groep Nederlanders aan een radicale carrièreswitch. Ruim twee op de tien mensen in de beroepsbevolking (22%) overweegt een baan in een andere branche te zoeken. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van opleider NHA onder ruim 1000 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect. Daarnaast blijkt in Nederland het animo om in de zorg te werken op dit moment groot. Van de Nederlanders die op dit moment niet in de zorg werken, geeft 28% aan dit wel te willen.



Vooral laagopgeleiden noemen de coronacrisis als belangrijkste oorzaak om een baan in een andere branche te overwegen. Met name in de horeca, (detail)handel, bouw en cultuur & sport zijn de kopzorgen over de gevolgen van de crisis groot. Werkenden in deze sectoren stellen vaak dat hun werkzaamheden verdwijnen of werkgevers het financieel zwaar hebben. Als ze inderdaad van branche zouden switchen, willen ze het meest in de zorg aan de slag. Van hen geeft 16% dit aan. In totaal maken bijna vier op de tien werkende Nederlanders (38%) zich momenteel zorgen over het behoud van zijn of haar baan.



Werken in de zorg

Van de mensen die op dit moment werkzaam zijn in de sector zorg & welzijn, overweegt één op de vijf om een baan in een andere branche te zoeken. Van de beroepsbevolking die op dit moment niet in de zorg actief is, geeft bijna drie op de tien aan dit wel te willen (28%). Het grootste struikelblok blijkt het gemis van de juiste vooropleiding. Een kleiner deel is reeds gestart met (om)scholing of kan geen geschikte functie vinden.



Fikse toename aanmeldingen ‘Basisopleiding Verpleegkundige

’Bart Frencken, commercieel manager NHA: “Onze cijfers bevestigen de interesse in een baan in de zorg. Het afgelopen jaar is het aantal inschrijvingen voor de beroepsopleiding ‘Basisopleiding Verpleegkundige’ met 62% toegenomen. Wij merken ook dat veel mensen bij het kiezen van een beroepsopleiding op de veranderende arbeidsmarkt inspelen. Bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen voor de opleiding ‘Event Security Officer’ is in 2020 met 53% afgenomen, terwijl de kappersopleiding een toename van liefst 218% kende. Ook de opleiding ‘Basiskennis Boekhouden’ nam flink toe, met 42%.”



Over NHA

NHA is één van de grootste thuisopleiders van Nederland. Het bedrijf biedt zo’n 500 opleidingen en cursussen aan. De organisatie is opgericht door een leraar die het onderwijs betaalbaar en bereikbaar wilde maken voor iedereen. In de afgelopen 85 jaar volgden naar schatting meer dan 2 miljoen personen een cursus of opleiding van NHA.

