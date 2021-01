BTW-vrijstelling inleen zorgpersoneel verlengd

De tijdelijke maatregel ‘BTW-vrijstelling inleen zorgpersoneel’ te verlengen in 2021 is tot en met 31 maart verlengd. Sinds 16 maart 2020 kon onder voorwaarden een BTW-vrijstelling voor de in/uitleen van zorgpersoneel. De maatregel zou op 31 december a.s. aflopen. Zorgbranches hebben het kabinet al enige tijd geleden gevraagd om voortzetting van een aantal coronamaatregelen in 2021, waaronder de BTW-vrijstelling. In eerste instantie bleef het Kabinet bij het besluit de BTW-vrijstelling niet te verlengen. Dit was voor de VGN en andere zorgbranches aanleiding om in Boz-verband opnieuw een brief te sturen aan het Ministerie van Financiën met het dringende verzoek het besluit over de BTW-vrijstelling te heroverwegen. Het Ministerie van Financiën geeft volledigheidshalve daarbij wel aan dat het (wederom) een tijdelijke goedkeuring betreft tot en met 31 maart 2021.

Bron: VGN & Belastingdienst