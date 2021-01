Vrijdag in Meldpunt: Verpleeghuis houdt adem in voor Britse coronavariant

Verpleeghuis Oranjehoeck in Bergschenhoek ligt midden in het gebied waar een uitbraak is van de zo gevreesde, zeer besmettelijke, Britse coronavariant. Hoe gaat het verpleeghuis hier mee om en wat doet dit met het personeel? Het is te zien in Meldpunt op vrijdag 15 januari om 19.15 uur bij MAX op NPO 2.



Crisis

De druk op verpleeghuizen is door corona onverminderd hoog. Hoewel het vaccineren van het verzorgend personeel is begonnen, is de werkdruk nog altijd groot en slaat, mede door het hoge ziekteverzuim, de vermoeidheid onder het personeel toe. Zo ook in verpleeghuis Oranjehoeck in Bergschenhoek, waar Meldpunt sinds de uitbraak van corona voor de derde keer op bezoek gaat.

Oranjehoeck werd zwaar getroffen tijdens de eerste coronagolf; 26 bewoners kwamen te overlijden en een groot deel van het personeel werd ziek. En nu zijn in Bergschenhoeck ook nog eens tientallen mensen besmet geraakt met de Britse variant van het virus. Hoe slaat Oranjehoeck zich door deze crisis? Teamleider Nico Huijts vertelt over de nieuwe dreinging en over de vaccinaties van bewoners en personeel.



In de studio is te gast Conny Helder van ActiZ, de koepelorganisatie van verpleeghuizen. En dokter Ted van Essen beantwoordt vragen over de vaccins die zijn goedgekeurd.





Woningtekort

Verder in Meldpunt twee reportages over het aanhoudende gebrek aan seniorenwoningen. Het gaat om niet al te grote, gelijkvloerse, betaalbare, koop- en huurwoningen in de buurt van voorzieningen. Mede doordat ouderen niet (kunnen) doorstromen naar dit soort woningen zit de huizenmarkt op slot. Door het gebrek aan aanbod zijn woningen voor jonge gezinnen vaak onbetaalbaar.



Meldpunt bezoekt het ‘lege nest’ van Henk en Teatske van Veen in Leeuwarden. Nu hun kinderen uit huis zijn, is hun woning te groot geworden. Maar een kleiner alternatief pakt bijna altijd duurder uit. Misschien is vakantiepark Slenck & Horst in Harderwijk iets voor hen? Sinds november vorig jaar mogen deze vakantiehuisjes permanent bewoond worden. Hierdoor is een hechte groep van ouderen ontstaan.



Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer en Cees van Boven van Woonzorg Nederland reageren op de reportages. Volgens Boelhouwer komt een “tsunami van ouderen” op ons af. Wat is er nodig om meer seniorenwoningen te realiseren? Wordt het geen tijd voor een verplichte norm voor gemeentes, zodat ook de, voor projectontwikkelaars financieel minder aantrekkelijke, ouderenwoningen toch gebouwd worden?

MAX: Meldpunt

Vrijdag 15 januari om 19.15 uur op NPO 2

Bron: MAX Communicatie