RBPR Proudly Welcomes: Amsterdam Dinner Foundation

Over de Amsterdam Dinner Foundation

De Amsterdam Dinner Foundation is het portaal richting het bedrijfsleven en vermogende particulieren, ter ondersteuning van initiatieven met betrekking tot hiv en aids-problematiek.

Tenslotte treft aids vooral jonge mensen in de productieve jaren van hun leven; een doelgroep waarvan de gezondheid en het welzijn voor het bedrijfsleven en de maatschappij van groot belang is.

In 2016 is de Amsterdam Dinner Foundation opgezet als overkoepelend entiteit van verschillende activiteiten waaronder: het AmsterdamDiner, het AmsterdamOntbijt, en het Proud Partner Programma.

Het AmsterdamDiner

Het AmsterdamDiner is in 1992 geïnitieerd tijdens het dieptepunt van het hiv-epidemie.

Het initiatief heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot één van de meest gewaardeerde liefdadigheidsdiners van Nederland.

Ieder jaar zijn vele representanten uit het Nederlands bedrijfsleven, politici en bekende Nederlanders vertegenwoordigd op het AmsterdamDiner. Er is veel bereikt sinds 1992, maar is er nog zo veel meer te doen.



Het AmsterdamOntbijt

In 2019 is het AmsterdamOntbijt voor het eerst georganiseerd. Door de Covid-19 pandemie werd de Amsterdam Dinner Foundation uitgedaagd om op inventieve wijze een bijdrage te leveren aan de aidsbestrijding. Daarom zette de organisatie samen met restaurant RIJKS® in zeer korte tijd een ‘take-away’ actie op touw: het AmsterdamOntbijt, samengesteld en verzorgd door chef Joris Bijdendijk, zijn team en lokale leveranciers. Zo heeft de Amsterdam Dinner Foundation met deze actie 20.000 mensen in 19 landen met levensreddende acties en interventies geholpen!

In 2021 wordt op 14 februari ‘Valentijnsdag’ opnieuw een AmsterdamOntbijt georganiseerd in samenwerking met restaurant RIJKS®.



Proud Partner Programma

Het Proud Partner Programma (PPP) is een initiatief van de Amsterdam Dinner Foundation, dat in samenwerking met Aidsfonds in 2011 is opgezet. Het Proud Partner Programma biedt de mogelijkheid om van begin tot eind betrokken te blijven bij speciaal daarvoor geselecteerde projecten. Het initiatief heeft sinds de oprichting verschillende projecten succesvol mogen afronden.