UMC Utrecht opent innovatieve gerobotiseerde sterilisatieafdeling

Totaaloplossing voor gebouw, apparatuur, ICT en werkproces & organisatie is uniek in Europa

Op 27 januari opent UMC Utrecht een zeer innovatieve sterilisatieafdeling.

In een nieuw gebouw is het proces volledig vernieuwd. De werkprocessen zijn geautomatiseerd; robots brengen de instrumenten(sets) naar de juiste werkplek of zorgen ervoor dat zij onder de juiste condities worden opgeslagen. Het sterilisatieproces is vernieuwd en de ergonomische werkomstandigheden zijn verbeterd.



Innovatie en vernieuwing

UMC Utrecht werkt continue aan innovatie en vernieuwing. Van de zorg, in het onderzoek & onderwijs en van de werkprocessen. De nieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) is daar een voorbeeld van. Het project is samen met bouw- en techniekpartners ontwikkeld. Daardoor konden nieuwbouw, systemen en processen optimaal op elkaar worden afgestemd en zijn de nieuwste innovaties toegepast. Het resultaat is een voor Europa unieke en innovatieve sterilisatieafdeling.

Op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) worden alle medische instrumenten voor de operatiekamers en (poli)klinische afdelingen van UMC Utrecht gereinigd en gesteriliseerd. De ingebruikname van de nieuwe sterilisatieafdeling verhoogt de kwaliteit van de zorg, minimaliseert bedrijfsrisico’s en zorgt voor een efficiënter proces.

De nieuwe afdeling

Robots verzamelen en transporteren de zware pakketten met instrumenten, waardoor medewerkers minder loop-, draai-, en tilbewegingen hoeven te maken. De inzet van robots vermindert ook het contact tussen medewerkers en medische instrumenten, waardoor de steriliteit van de instrumenten beter gewaarborgd kan worden.

Ook het sterilisatieproces zelf is vernieuwd. De luchtkwaliteit is volledig gereguleerd en doorlooptijden zijn verkort door een water- en warmte-terugwinsysteem en een innovatieve afkoelunit. Ziekmakende eiwitten worden zo gedeactiveerd en medische hulpmiddelen zijn sneller gereinigd en gesteriliseerd. Alle stappen in het sterilisatieproces zijn door slimme ICT-toepassingen traceerbaar. Wanneer een systeem uitvalt, neemt een volgend systeem het proces over.

Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht: “De nieuwe sterilisatieafdeling is een prachtig voorbeeld van innovatie en vernieuwing binnen het UMC Utrecht. Het concept is samen met verschillende experts ontwikkeld en het resultaat mag er zijn. Een ultramoderne sterilisatieafdeling die uniek is in Europa.”

Samenwerking met innovatieve partijen

UMC Utrecht heeft voor deze nieuwbouw in co-creatie samengewerkt met bouw- en techniekpartners: Hospitales (bouw), PMT Partners Medische Techniek (reiniging, desinfectie en sterilisatie) en BOIKON (mechanisatie en procesoptimalisatie). Door de intensieve samenwerking tussen alle partners kon een uniek totaalconcept worden ontwikkeld. Nieuwbouw, systemen en processen zijn optimaal op elkaar afgestemd en de nieuwste innovaties toegepast.

Doel UMC Utrecht

Een belangrijk doel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht is het creëren van de zorg van morgen. Het UMC Utrecht werkt daarom continue aan innovatie en vernieuwing. Van de zorg, in het onderzoek & onderwijs en van de werkprocessen. De vervanging van de verouderde centrale sterilisatieafdeling door een nieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) is daar als innovatieve totaaloplossing een voorbeeld van.

Bron: UMC Utrecht