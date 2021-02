Nieuwe behandeling MS-patiënten met terugval met methylprednisolon: niet meer naar ziekenhuis maar thuis

Bijna alle Multiple Sclerose (MS)-patiënten met een terugval in het ziekteproces, kunnen voortaan thuis worden behandeld. Zij hoeven daarvoor niet meer naar het ziekenhuis te komen, omdat het medicijn methylprednisolon nu ook in capsulevorm beschikbaar is. In nauwe samenwerking met zorgverzekeraar VGZ hebben het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg deze nieuwe behandeling ontwikkeld.



De meeste mensen met MS hebben een zogenoemd relapsing remitting ziektebeloop waarbij een terugval (ook wel relapse of schub genoemd) wordt afgewisseld met periodes van herstel. Bij een forse verergering wordt vaak een behandeling gegeven met methylprednisolon op de dagbehandeling van het ziekenhuis. Dit gebeurt via een infuus, gedurende drie of vijf dagen.

Methylprednisolon goed en veilig



Deze behandeling kan echter net zo goed en net zo veilig in de thuissituatie worden gegeven met capsules methylprednisolon in dezelfde dosering. Tot voor kort was methylprednisolon in tablet- of capsulevorm niet verkrijgbaar in Nederland, omdat import niet is toegestaan. In omringende landen staat in de behandelrichtlijnen MS dat orale toediening de voorkeur verdient.

Productie capsules



Vanuit de afdeling Neurologie van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg is via het Netwerk Zinnige Zorg van coöperatie VGZ de samenwerking gevonden met de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daar is de productie van capsules met 100mg methylprednisolon opgezet, die nu aan alle ziekenhuisapotheken in Nederland kunnen worden geleverd. ETZ-neuroloog en initiatiefnemer Edo Arnoldus verwacht dat de capsules snel beschikbaar komen voor alle MS-patiënten: “Zij kunnen dan thuis, in de eigen vertrouwde omgeving de capsules slikken in plaats van meerdere dagen naar het ziekenhuis te moeten reizen”.

Landelijke opschaling



VGZ heeft een sturende rol gehad bij de totstandkoming van deze nieuwe behandeling en rekent het tot de een van good practices. Samen met de ziekenhuizen wil de zorgverzekeraar inzetten op landelijke opschaling van deze ontwikkeling. Alle zorgverzekeraars vergoeden per 1 februari 2021 de methylprednisolon capsules.

Bron: ZN