Marianna Mitratza: Beter gebruik van sterftecijfers in gezondheidsonderzoek

Mitratza heeft nieuwe toepassingen onderzocht om reeds beschikbare sterftecijfers te gebruiken voor het monitoren van de volksgezondheid en voor epidemiologisch onderzoek. Ze heeft methodes ontwikkeld waarmee je gegevens uit overlijdensakten beter kunt gebruiken om sterftetrends in de tijd te volgen. Ook keek de promovenda naar associaties met ziekten op het moment van overlijden en probeerde ze gegevens over doodsoorzaken te combineren met gezondheidszorgregisters om de ziektelast op het moment van overlijden te beoordelen.



Volgens Mitratza heeft een studie naar de gegevens over doodsoorzaken veel potentie om dit soort onderzoek te doen, zeker in een vergrijzende bevolking. Haar onderzoek toont aan dat een aantal doodsoorzaken kan worden geselecteerd voor de analyse van langetermijn-sterftetrends in Europese landen. Door alle beschikbare gegevens op de overlijdensakten te analyseren, is de sterftelast van bepaalde auto-immuunziekten nauwkeuriger bepaald.



Ten slotte toont ze aan dat het levenslange risico op ernstige chronische ziekten, zoals diabetes en dementie, beter kan worden geschat door gegevens over doodsoorzaken te combineren met andere cijfers over de gezondheidszorg.

Cause-of-Death statistics in public health and epidemiology: Exploring new applications

Dinsdag 23 februari 2021

Promotie (UvA), 15.00 uur, online

Bron: UvA