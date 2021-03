Nederlandse stichting en zorgverzekeraars stellen Bayer aansprakelijk voor schade door sterilisatieproduct Essure

Groepsactie van Stichting Essure Claims volgt op succesvolle schikking in Amerika

De Stichting Essure Claims klaagt farmaceutisch concern Bayer aan namens een grote groep gedupeerde vrouwen. Daarnaast stellen ook grote Nederlandse zorgverzekeraars Bayer aansprakelijk.

De Stichting Essure Claims en de zorgverzekeraars houden Bayer verantwoordelijk voor de gevolgen van de productie en distributie van sterilisatieproduct Essure, dat alleen al in Nederland bij circa 30.000 vrouwen is geïmplanteerd. Essure, dat werd aangeprezen als een veilig product, heeft bij velen van hen geleid tot ernstige bijwerkingen en letsel. Naar schatting 3000 vrouwen hebben daardoor het product operatief moeten laten verwijderen, inclusief de eileiders en in veel gevallen zelfs ook de baarmoeder en eierstokken. De Nederlandse zorgverzekeraars die hiervan de kosten moeten dragen, waaronder CZ en VGZ, willen die verhalen op Bayer. De farmaceut heeft volgens hen een ondeugdelijk product geleverd waardoor de gezondheid van hun verzekerden is geschaad.

Tot nu toe hebben meer dan 1700 vrouwen die de nadelige gevolgen van de Essure methode hebben ondervonden zich gemeld bij de Stichting Essure Claims, maar het aantal gedupeerden is veel groter. De Stichting en de zorgverzekeraars worden juridisch vertegenwoordigd door het gespecialiseerde advocatenkantoor Lemstra van der Korst en gesteund door het internationale advocatenkantoor PGMBM. De claim volgt op Bayer’s aankondiging in augustus 2020 van een massaschikking van $1,6 miljard (ruim € 1,3 miljard), waarmee Essure-claims van meer dan 30.000 vrouwen in de Verenigde Staten zijn gecompenseerd.

Zeer ernstige bijwerkingen van Essure

Essure is een permanent anticonceptieproduct van metalen en plastic dat niet-operatief werd ingebracht in de eileiders, om die middels een ontstekingsreactie af te sluiten. Het product is na aanhoudende klachten over de schadelijke bijwerkingen in juli 2017 van de Nederlandse markt gehaald door Bayer, naar eigen zeggen wegens teruglopende verkoop. Bekende bijwerkingen en lichamelijke klachten die in verband worden gebracht met Essure zijn onder andere: doorboring van de eileiders, baarmoeder en andere organen; bloedingen; chronische pijn; allergieën en auto-immuunziekten; depressie, vermoeidheid en concentratieverlies.

Nederlandse zorgverzekeraars ook gedupeerd

De Stichting Essure Claims houdt Bayer, de producent en distributeur van Essure, verantwoordelijk voor de gevolgen van Essure voor de vrouwen. De concrete klacht van de zorgverzekeraars richt zich op de door hen vergoede kosten voor de behandelingen en verwijderingsoperaties die de vrouwen hebben moeten ondergaan om de door Essure veroorzaakte klachten te verlichten.

Antoinette Collignon, voorzitter van de Stichting Essure Claims: “Het is bekend dat duizenden vrouwen zeer ernstige fysieke en mentale problemen hebben ondervonden na het implanteren van Essure. In veel gevallen bleek verwijdering van de eileiders en de baarmoeder waarin het middel vergroeid was de enige remedie om deze klachten te verlichten. Deze vrouwen hebben echter nooit genoegdoening of excuses gekregen voor de gevolgen waarmee zij te kampen hebben gehad of waar zij nog steeds onder lijden. Om dit onrecht te corrigeren, wil de Stichting Essure Claims fabrikant Bayer dwingen zijn verantwoordelijkheid te nemen jegens deze vrouwen.”

Martijn van Dam (Lemstra van der Korst), advocaat namens de Stichting en de zorgverzekeraars,: “Met deze procedure kunnen de vrouwen en zorgverzekeraars gezamenlijk een vuist maken tegen Bayer en hun recht halen. Het is onbegrijpelijk dat Bayer in de VS een schikking heeft getroffen met gedupeerde vrouwen, maar ten opzichte van Nederlandse vrouwen – met precies hetzelfde leed – geen verantwoordelijkheid neemt. De Amerikaanse procedure is ook nuttig geweest voor de stichting. Er zijn stukken naar boven gekomen waaruit een grote toename van meldingen over schadelijke bijwerkingen blijkt, jaren voordat dit product van de markt werd gehaald.”

Meer informatie over de Stichting Essure Claims is te vinden via www.essureleed.nl, waar gedupeerde vrouwen zich ook nog kunnen aanmelden.

Bron: Stichting Essure Claims