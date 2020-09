Zorgverzekeraars: kritisch kijken naar welke zorg nodig is en wat slimmer kan

“Nederland moet hard aan de slag om ook de komende jaren de zorg voor alle Nederlanders toegankelijk te houden”, zegt van Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland in reactie op de Miljoenennota 2021. “De zorg heeft dit jaar door de corona-uitbraak veel voor de kiezen gekregen. Maar de druk op onze gezondheidszorg zal de komende jaren vooral toenemen door meer vraag naar zorg, oplopende personeelstekorten en groeiende economische onzekerheid. Zorgverzekeraars roepen een volgend kabinet op om, samen met de zorgsector, kritisch te kijken naar welke zorg echt nodig is en daarbij slimme keuzes te maken. Om de druk op de zorg te verminderen, moet geïnvesteerd worden in onder meer preventie, maatschappelijke ondersteuning, digitale zorg en arbeidsbesparende technologie. Dit zien we deels ook terug in de Miljoenennota.”

Nederland presteert met geneeskundige zorg volgens onderzoek veel beter dan andere Europese landen. Het gevolg is dat verzekerden voor elke zorgeuro meer zorg krijgen en de premies niet méér stijgen dan noodzakelijk. Toch zullen ook volgend jaar de zorguitgaven weer stijgen, omdat Nederlanders steeds ouder worden en meer gebruikmaken van zorg. Niet eerder werkten er zoveel mensen in de zorg als nu, maar toch zijn voor komende jaren nog steeds grote personeelstekorten te verwachten. Om de zorg voor iedereen beschikbaar te houden, moet de zorgsector over de grenzen van de zorgwetten heen samenwerken met het kabinet en de gemeenten en daarbij kritisch kijken hoe de zorg slimmer kan worden georganiseerd.

Zorgpremies 2021



Het kabinet rekent in de Miljoenennota op een stijging van de zorgpremies voor volgend jaar; verzekerden betalen vooral meer premie door verhoging van de salarissen in een aantal cao’s voor zorgverleners. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken samen (meerjarige) afspraken om de beschikbaarheid van de zorg voor alle Nederlanders te garanderen. Hierdoor lukt het zorgverzekeraars om de zorgpremie niet onnodig hard te laten stijgen.

De corona-uitbraak heeft veel gevraagd van zorgverleners. Ziekenhuizen en verpleeghuizen bijvoorbeeld hebben veel extra werk verzet en extra kosten gemaakt, terwijl bij andere zorgverleners de wachtkamer tijdelijk leeg was. Zorgverzekeraars zijn daarom direct na de corona-uitbraak met uitgebreide steunpakketten gekomen om financiële zekerheid te bieden aan de hele zorgsector. Naar verwachting zorgt de corona-uitbraak niet voor een extra premiestijging, maar dat dat is afhankelijk of we de komende maanden nieuwe uitbraken kunnen voorkomen. Uiterlijk 12 november stellen de zorgverzekeraars de zorgpremies voor 2021 vast.

Bron: ZN