Mediacampagne van NVWA nodig om invoer tijgermug uit vakantielanden te stoppen

Array

Vorig jaar bijna 2000 tijgermuggen in 35 gemeenten, in 10 provincies

Vorig jaar trof de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op een recordaantal locaties tijgermuggen aan. Het ging om 35 gemeenten, verspreid over alle provincies behalve Friesland en Groningen. Bij negen gemeenten betrof het vondsten bij importeurs van gebruikte banden, in twee gemeenten waren vondsten gedaan bij importeurs van Lucky bamboo. Bij 22 gemeenten ging het om vondsten in woonwijken, waarbij de tijgermuggen naar alle waarschijnlijkheid per ongeluk van vakantie zijn meegenomen uit Italië, Frankrijk, Spanje of andere landen waar ze veel voorkomen. Nu heeft de NVWA de aantallen bekendgemaakt: bij elkaar gaat het om 1952 tijgermuggen. Veruit de meeste werden gevonden in woonwijken: de top 5 bestaat uit Valkenburg (451 tijgermuggen), Doetinchem (306), Overbetuwe (213), Aalten (168) en Utrechtse Heuvelrug (165). In Valkenburg en Doetinchem zijn nu alweer tijgermuggen gevonden, wat er volgens stichting platform Stop invasieve exoten op wijst dat de bestrijding vorig jaar onvoldoende effectief is geweest en de exotische muggen de winter hebben overleefd. Het platform vindt daarom dat de NVWA snel een intensieve mediacampagne moet starten om de import uit vakantielanden zoveel mogelijk te stoppen.

De tijgermug is een uit Azië afkomstige mug die meer dan 20 virusziekten kan overdragen, zoals dengue ofwel knokkelkoorts, chikungunya en zika. Een bekende invoerroute is de import van gebruikte banden. De gezondheidsbedreigende mug werd vorig jaar dit jaar vooral gevonden bij bandenbedrijven. Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Bij veel van die bedrijven wordt de tijgermug er al meer dan tien jaar gesignaleerd, zonder dat de NVWA daar tegen optreedt. Daarom is het platform een rechtszaak gestart die nu bij de Raad van State ligt. Een datum voor de zitting moet nog steeds worden vastgesteld.”

In verschillende provincies zijn tijgermuggen gevonden, voornamelijk in woonwijken maar ook bij bedrijven die Lucky bamboo importeren en bij een bloemenveiling. In Drente werden vondsten gedaan bij een bandenbedrijf in Assen. In Overijssel werden zes tijgermuggen gevonden bij een bandenbedrijf in Hardenberg en in Nijverdal werden er 38 aangetroffen. Flevoland meldde vondsten bij bandenbedrijven in Almere, Lelystad en Emmeloord. Gelderland rapporteerde tijgermuggen in verschillende gemeenten, waaronder Arnhem, Aalten, en Doetinchem. In Utrecht werden vondsten gedaan in Montfoort, Utrechtse Heuvelrug en Vijfheerenlanden. Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg meldden ook vondsten, vooral in woonwijken maar ook bij bedrijven. In Limburg werden tijgermuggen aangetroffen in verschillende steden, waaronder Heerlen, Nederweert, en Sittard-Geleen. In Weert was dat tevens bij een bandenbedrijf.

Reinhold: “Opnieuw zien we dat het gros van de tijgermuggen in woonwijken wordt gevonden. Iedere keer dat mensen tijgermuggen meenemen van vakantie, is er een kans dat de muggen niet tijdig opgemerkt worden en ze zich kunnen verspreiden. Ondermeer de situatie in Valkenburg, Doetinchem, Arnhem en Hellendoorn wijst erop dat de bestrijding lang niet altijd effectief is en ze hebben kunnen overwinteren. Op die manier wordt de kans op vestiging levensgroot, en wordt het steeds moeilijker om ze dan nog uit te roeien.

Daarnaast kosten de door reizigers ingevoerde tijgermuggen de NVWA heel veel inzet van personeel doordat de vondsten bevestigd moeten worden, er in de wijde omgeving brieven verspreid moeten worden, en er regelmatig controles en bestrijdingsacties moeten worden uitgevoerd .

De NVWA heeft vier jaar geleden een voorlichtingsfilmpje gemaakt, maar dat is in al die tijd nog maar 137 keer bekeken. Ook op de social media besteedt de NVWA nauwelijks aandacht aan deze problematiek.

In 2022 werd de tijgermug in acht woonwijken gesignaleerd, vorig jaar in 22. Het onbegrijpelijk dat de NVWA nog steeds geen grootschalige, intensieve en langdurige mediacampagne is gestart rond de invoer van tijgermuggen door reizigers. De volksgezondheid heeft daar alle belang bij, en de NVWA zelf ook!”