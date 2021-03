Twijfel jij of je een hoorapparaat nodig hebt? Doe een gratis gehoor test!

Gehoorschade is iets erg vervelends dat talloze oorzaken kan hebben. De ene persoon loopt schade aan zijn of haar gehoor op doordat er veel lawaai is op het werk en de ander komt in de problemen door bijvoorbeeld het uitgaansleven. Op het moment dat je begint te merken dat je steeds geneigd bent je muziek toch iets harder te zetten. Of je zet de radio iets harder aan. Daarnaast zet je ook het geluid van je telefoon harder. Dan kan het best zo zijn dat je bij jezelf begint te twijfelen of je geen gehoorschade hebt. Dit is een erg vervelende situatie. Je hebt immers een vermoeden, maar je kunt geen oplossing bedenken zolang je het niet zeker weet. Gelukkig kun je hiervoor een gratis online gehoortest doen.





De gratis online gehoortest



Een online gehoortest duurt vaak niet erg lang en is niet lastig, maar het is wel erg handig om er snel achter te komen of je gehoorschade hebt. Het vermoeden hebben dat je gehoorschade hebt kan erg vervelend zijn, maar soms wil je gewoon simpelweg weten waar je aan toe bent. Indien je dit niet weet kun je immers ook niet gaan zoeken naar oplossingen. Bij de online gehoortest krijg je door je headset bepaalde geluiden te horen.

Op je scherm zie je vragen. Je moet deze vragen beantwoorden en je antwoorden hierbij baseren op de geluiden die je hoort. Nadat de test klaar is krijg je te zien of je gehoorschade hebt of niet. Indien dit wel het geval is is dit uiteraard geen fijn nieuws, maar je kunt in ieder geval kijken naar de volgende stap. In de meeste gevallen is de volgende stap een hoorapparaat.





Een hoorapparaat kopen



Als de online gehoortest je tot de conclusie heeft gebracht dat je gehoorschade hebt is een hoorapparaat vaak nog de enige oplossing om ervoor te zorgen dat je toch nog goed kunt horen. Gehoorschade herstellen is in de meeste gevallen niet mogelijk en daarom wordt er hierbij gekeken naar oplossingen die ondanks dat ze je schade niet kunnen herstellen, wel zorgen dat je weer goed hoort. Om erachter te komen welk hoorapparaat geschikt is voor jou kun je naar een audicien.

Je kunt eventueel de uitslag van je online hoortest meenemen om aan te tonen wat er in jouw situatie aan de hand is. De audicien zal vervolgens kijken hoe erg de gehoorschade is die je hebt opgelopen. Op basis hiervan zal hij of zij je een bepaald hoorapparaat aanraden en alle nodige advies geven. Je kunt vervolgens zelf beslissen of je het advies ook daadwerkelijk opvolgt. Het is echter wel aan te raden. Een goed hoorapparaat is bij gehoorschade immers in veel gevallen de enige manier om nog prima te kunnen horen.