Theatermakers worden filmmakers om depressieve jongeren tijdens corona tóch te bereiken

De makers van de theaterproductie Laat Het Licht Aan hebben een bijzondere afslag genomen, en wel naar het witte doek. Het doel van de verfilming van de voorstelling is om, samen met 113 Zelfmoordpreventie en de Universiteit van Maastricht, depressie bespreekbaar te maken onder jongeren, vooral in tijden van corona, en op die manier levens te redden.

Gezicht geven aan depressie

Op 10 maart 2020 speelden de kersverse theatermakers Jarno Korf (23) en Willem van Leunen (45) uit Amsterdam van Throughout Productions nog voor 500 scholieren in Maastricht, iets waarmee ze uitgebreide media-aandacht kregen. Met Laat het Licht Aan wil het tweetal een gezicht geven aan depressie en mensen, in dit geval jongeren, de handvaten geven om symptomen te herkennen zodat ze actie kunnen ondernemen. Hiermee willen ze het stigma dat aan depressie kleeft aanvechten om zo levens te redden.

Vijf dagen later echter, op 15 maart 2020 ging Nederland voor de eerste keer op slot, waarmee er een tijdelijke streep getrokken werd getrokken door de tournee van de voorstelling. “Er brak er een onzekere periode aan waarin onze inkomsten flink zagen teruglopen,” zegt Van Leunen. “Het was een tijd van rennen en stilstaan. Scholen mochten dan wel naar het theater, en dan toch weer niet.”

Mentaal en psychisch kwetsbare jongeren

Daarnaast maakten ze zich zorgen om de doelgroep. “Opeens konden we mentaal en psychisch kwetsbare jongeren nu niet meer bereiken, vooral nu ze het door de corona nog zwaarder hadden,” zegt Korf, verwijzend naar verschillende rapporten die in de loop van de maanden zijn gepubliceerd. Zo kwam het Zilveren Kruis in november vorig jaar met onderzoek onder 1500 Nederlanders. Hieruit bleek dat 57% van de 18 tot 24-jarigen zich steeds vermoeider, eenzamer, en somberder voelden.

Al snel ontstond het idee om de theaterproductie te verfilmen, om op die manier toch de doelgroep te kunnen bereiken. “Amper vier weken na het bedenken van de film in november vorig jaar, stonden we met ons team in het mooie en gevarieerde landschap van Vlieland te filmen, en wel met 1 graad boven nul”, zegt Korf, toevoegend dat de film naar verwachting op 16 april 2021 zal worden opgeleverd. Dat is ook de verjaardag van Van Leunen. “Hoe leuk is het om voor je eigen verjaardag een cadeautje weg te mogen geven aan mensen die het super hard nodig hebben.”

