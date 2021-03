Nederlanders zwaarder na corona

Je hoort het tegenwoordig overal, dat de corona kilo’s er nu toch echt afmoeten. Hoewel Nederlanders gemiddeld zijn aangekomen door corona, lijkt er nog weinig beweging te zijn om de extra kilo’s er weer af te krijgen. Echter kan dit sneller en makkelijker dan je denkt, zelfs met de sportscholen op slot.

Het voedingscentrum

Het voedingscentrum heeft onderzocht dat het over 2020 gezien relatief gezien meevalt met de extra kilo’s. 63% van de ondervraagden blijkt in 2020 op hetzelfde gewicht te zijn gebleven. Echter, is 17% van de ondervraagden aangekomen een kregen deze personen er gemiddeld 2,8 kilo bij. Ook overgewicht blijkt te zijn toegenomen. Hoewel de sluiting van de sportscholen hier natuurlijk niet aan bijdraagt, zijn er tal van manieren om gewicht te verliezen. Zo vliegen de corona kilo’s er snel af.

RIVM-onderzoek

Het begint bij buitensporten, aangezien dit wel nog toegestaan is. Echter is de vraag of het versoepelen van de regels omtrent het buiten sporten hierbij gaat helpen. Zeker als het even niet zo’n lekker weer is buiten, wordt er ook minder gesport. Het is enerzijds schrikbarend en anderzijds ook te verwachten, maar uit het onderzoek van het RIVM is gebleken dat Nederlanders gemiddeld de helft minder zijn gaan sporten. Uit ditzelfde onderzoek is gebleken dat de meeste mensen niet gezonder zijn gaan eten. Van de ondervraagden is 14% juist gezonder gaan eten, terwijl er maar 8% ongezonder is gaan eten.

Hoe blijf ik dan fit?

Tijdens het sporten kun je een stoel, bank, tafel of zelfs een fles gevuld met water gebruiken. Bovendien kun je buiten rennen, wandelen of fietsen. Meestal heeft het niets te maken met trainingsintensiteit. Je kunt je gezondheid op dit moment niet negeren. Ook is het belangrijk om op voeding te letten. In de donkere maanden meer vitamines en mineralen innemen en op tijd naar bed gaan behoort elke dag weer tot de prioriteit om gezond te blijven.. Zeker als je meer beweegt, heeft het lichaam meer tijd nodig om te herstellen. Hiervoor is een goede en lange slaap essentieel. Een goede gezondheid, een goed trainingsschema en een goede nachtrust zijn altijd de belangrijkste elementen voor het behouden en behouden van een gezond lichaam..

Bron: Zijn Nederlanders echt ‘miljoenen coronakilo’s’ aangekomen? | De Volkskrant