Fiets 280 kilometer voor Team Alzheimer en help mee in de strijd tegen dementie

Wetenschappelijk onderzoek naar dementie door coronamaatregelen extra noodzakelijk

Team Alzheimer, een samenwerkingsverband van Amsterdam UMC en het bedrijfsleven, organiseert in april voor het eerst een coronaproof fietsevenement: de Alzheimer Challenge. Doel is het ophalen van geld voor de onderzoeksprojecten van Alzheimercentrum Amsterdam, het expertisecentrum voor dementie op jonge leeftijd. Meer geld voor wetenschappelijk onderzoek is hard nodig, vooral nu mensen met dementie en hun mantelzorgers het extra zwaar hebben als gevolg van de coronamaatregelen. In Nederland lijden op dit moment ruim 280.000 mensen aan dementie, vaak veroorzaakt door de ziekte van alzheimer (70%). In 10 procent van de gevallen gaat het om mensen jonger dan 65 jaar. Genezing is helaas nog niet mogelijk.

Alzheimer Challenge

Tijdens de Alzheimer Challenge worden deelnemers uitgedaagd om in de maand april 280 kilometer te fietsen, één meter per dementiepatiënt. In welk tijdsbestek en op wat voor fiets zij deze afstand afleggen is aan hen. Zo kan er gekozen worden voor het fietsen van 280 kilometer in één weekend op de racefiets, maar ook voor een spreiding over de maand met een stadsfiets of tandem. Bij de organisatie van de Alzheimer Challenge wordt samengewerkt met fiets-app Strava, zodat deelnemers hun kilometers eenvoudig kunnen bijhouden. Team Alzheimer organiseert bovendien als eerste goede doel in Nederland een officiële Strava challenge. Deelname aan de Alzheimer Challenge is de hele maand april mogelijk.

Positief effect lichaamsbeweging

Met deze sportieve uitdaging zamelt Team Alzheimer geld in voor de onderzoeksprojecten van Alzheimercentrum Amsterdam. Prof. dr. Philip Scheltens, neuroloog en algemeen directeur van Alzheimercentrum Amsterdam, zegt hierover: “Mensen met dementie worden op dit moment hard geraakt door de coronamaatregelen. Niet alleen zijn zij extra vatbaar voor het virus, ook nemen psychische- en gedragsproblemen door sociale isolatie toe. Juist daarom is meer geld voor wetenschappelijk onderzoek nu extra hard nodig.

De Alzheimer Challenge is een geweldige aanvulling op de bestaande initiatieven van Team Alzheimer. We weten namelijk dat lichaamsbeweging, zoals fietsen, een positief effect heeft op de cognitieve capaciteit, oftewel een beter denkvermogen. Binnen het Alzheimercentrum wordt op dit moment uitgebreid onderzoek gedaan naar de positieve effecten van lichaamsbeweging bij de behandeling van patiënten met dementie. Deelname aan de Alzheimer Challenge heeft daarmee niet alleen een positief effect op de eigen gezondheid, maar ook op die van een ander.”

Campagne

Om de Alzheimer Challenge onder de aandacht te brengen, ontwikkelde Team Alzheimer een online campagne in samenwerking met contentmarketingbureau Yune. Centraal in de campagne staat Leo Boezaart (59), die 5 jaar geleden de diagnose alzheimer kreeg. Samen met Leo wil Team Alzheimer dementie op jonge leeftijd bespreekbaar maken en het positieve effect van lichaamsbeweging onder de aandacht brengen. Leo doet samen met zijn dochter mee aan de Alzheimer Challenge.

Meedoen

Help ook mee in de strijd tegen alzheimer en stap in de maand april op de fiets. Samen halen we geld op voor wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is eenvoudig: ga naar alzheimerchallenge.nl en meld je aan. Geen persoonlijke connectie met alzheimer, maar wel in voor een sportieve uitdaging? Ook dan nodigt Team Alzheimer je van harte uit om mee te doen.

Doneer

Geen mogelijkheid om zelf deel te nemen aan de Alzheimer Challenge, maar wel in actie komen? Op de website alzheimerchallenge.nl kun je direct doneren of een van de deelnemers sponsoren.

Bron: Stichting Team Alzheimer