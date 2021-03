Dirkjan Kauw: eHealth verbetert de zorg bij een aangeboren hartafwijking

eHealth heeft een enorme potentie om de zorg voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking te verbeteren. Zeker tijdens de coronapandemie is gebleken hoe belangrijk en nuttig zorg op afstand kan zijn. Het aantal mogelijkheden in de technologie groeit met de dag, maar het zomaar toepassen van eHealth is niet efficiënt. Promovendus Kauw beschrijft in zijn proefschrift een aantal handvatten om te bepalen welke hulpmiddelen het beste passen bij welke patiëntengroep.



Kauw onderzocht het gebruik van eHealth in de zorg voor volwassen patiënten met aangeboren hartafwijkingen (ACHD) en de bijbehorende huidige en toekomstige perspectieven. Hij onderzocht de voordelen en uitdagingen bij het gebruik van eHealth in de dagelijkse praktijk bij ACHD-patiënten en identificeerde patiëntengroepen die het meeste voordeel hebben bij het gebruik van eHealth.

eHealth in adults with congenital heart disease Current and future perspectives