Twee mijlpalen voor Anna & BeterDichtbij: 500ste beeldbelconsult en 2500ste app gesprek met specialist

Twee mijlpalen voor het St. Anna Ziekenhuis en BeterDichtbij: orthopeed Dirk Das voerde het 500ste beeldbelconsult en kinderarts Marieke Pestman het 2500ste appgesprek via de app BeterDichtbij! Tijd om de balans op te maken: hoe ervaren artsen, verpleegkundigen en patiënten het contact via de BeterDichtbij app? Wat zijn de voor- en nadelen? En vinden patiënten het prettig om op deze manier te blijven communiceren, ook als alle coronamaatregelen in de toekomst niet meer nodig zijn?

Kindergeneeskunde is het eerste specialisme dat startte met appen via BeterDichtbij. Het contact via de app-functie wordt door (ouders van) patiënten als laagdrempelig en zeer positief ervaren: gebruiksvriendelijk en servicegericht. Als grootste voordeel noemen zij dat ze op elk gewenst moment hun vragen kunnen stellen én de antwoorden nog eens terug kunnen lezen. Marieke Pestman, kinderarts: “Het contact via de BeterDichtbij app past bij uitstek bij onze patiënten populatie. Wij zien dat we door het laagdrempelig contact bijvoorbeeld bij huilbaby’s en kinderen met ADHD hulp kunnen bieden en de behandeling snel kunnen aanpassen aan de situatie. Ik denk dat er voor ons geen verschil is tussen nu en voor de coronatijd, wij zagen de meerwaarde al en we zien die voor de toekomst ook. Het is niet voor niets dat er al ruim 2500 actieve gesprekken zijn gevoerd.“

Een uitkomst voor chronisch zieke patiënten, ook na corona

Ook voor chronisch zieke patiënten, zoals mensen met diabetes is de BeterDichtbij app een uitkomst. Diny Brands, diabetesverpleegkundige: “Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de app, zowel voor vragen stellen als beeldbellen. Het is echt een service aan patiënten. Door het beeldbellen kunnen mensen in de thuissituatie met een familielid erbij het gesprek voeren, dat wordt als prettig ervaren. De meeste mensen verkiezen het beeldbellen boven een telefonisch consult, je hebt dan toch meer interactie dan aan de telefoon. Bovendien kan het even tussendoor, voor de (thuis)werkende patiënten. Dat scheelt reis- en wachttijd en ze hoeven er geen verlof voor op te nemen. Er zijn natuurlijk altijd patiënten die liever in het ziekenhuis op consult komen, maar meer dan de helft van de patiënten geeft aan ook zonder corona-maatregelen op deze manier in contact te willen blijven.”

Een waardig alternatief voor fysiek contact

Orthopeed Dirk Das, die onlangs het 500ste beeldbelconsult hield, is ook erg enthousiast: “Het beeldbellen heeft voor ons een enorme toegevoegde waarde. Het gesprek wordt hierdoor persoonlijker en is een waardig alternatief voor een fysiek contact. In sommige gevallen blijkt uit het gesprek dat lichamelijk onderzoek nodig is en dan maak ik maak ik een ‘live’ afspraak. Dit is dan ook vaak snel en makkelijk te regelen. Ik ben van plan om dit na de coronacrisis te blijven gebruiken.”

Kijk voor meer informatie en de specialismen die bereikbaar zijn via BeterDichtbij op www.st-anna.nl/beterdichtbij