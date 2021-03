Hypermoderne centrale CSRD geopend in Franciscus Vlietland

Hypermoderne centrale scopen reiniging en desinfectie afdeling geopend in Franciscus Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een gloednieuwe Centrale Scopen Reiniging & Desinfectie (CSRD) afdeling in Franciscus Vlietland in gebruik genomen. Met de komst van de CSRD reinigt het ziekenhuis alle scopen van Franciscus Vlietland en de poliklinieklocaties Franciscus Maassluis en Franciscus Haven centraal op 1 plek.

Efficiënter en sneller

Dankzij de hypermoderne apparatuur is het reinigingsproces van de endoscopen veel efficiënter en sneller. De maag- darm- en leverartsen, longartsen, maar ook kno-artsen en urologen maken gebruik van endoscoop. Marita Beks, deskundige reiniging en desinfectie: ’We hebben het dus over behoorlijke aantallen scopen die gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.’

Met het oog op de toename van het aantal bevolkingsonderzoeken is de CSRD ook een enorme verbetering, vooral door de uitbreiding van de capaciteit. Ivonne Leeuwenburgh, maag- darm en leverarts: ‘Nu al geldt er een landelijke wachtlijst voor maag-, darm- en leverpatiënten. Maar het zijn niet alleen onderzoeken die we verrichten, we kunnen technisch gezien ook steeds meer. Zo kunnen we poliepen al in een vroeg stadium verwijderen, waardoor we kanker kunnen voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om met een scoop echo’s te maken en kunnen we zelfs de dunne darm van binnen zien.’

Realisatie Scopiecentrum in 2022

De bouw van de CSRD in Franciscus Vlietland is de eerste stap richting een gloednieuw scopiecentrum. De volgende stap is de bouw van scopiekamers voor onderzoeken en behandelingen van het maag- en darmkanaal en de luchtwegen. Naast de scopiekamers wordt een dagunit gebouwd waar patiënten rustig kunnen bijkomen na hun onderzoek of behandeling. In het nieuwe scopiecentrum kunnen zorgprofessionals straks met de modernste apparatuur en volgens de laatste technieken meer patiënten onderzoeken en behandelen. Het scopiecentrum gaat in 2022 open.

Topklinisch Opleidingsziekenhuis (STZ)

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis op twee ziekenhuislocaties, Rotterdam en Schiedam. Om topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren heeft het ziekenhuis veel aandacht voor opleiding, (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.franciscus.nl/nieuwbouw

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland