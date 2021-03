St. Anna start met persoonlijk actieplan voor gezondere medewerkers

Uniek gezondheidsonderzoek in samenwerking met Ancora Health

Aan 50 medewerkers en specialisten van de St. Anna Zorggroep wordt vanaf half april de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een gezondheidsonderzoek. In samenwerking met Ancora Health wordt in een pilot op maat gewerkt aan hun gezondheid. De St. Anna Zorggroep heeft Leefstijl en Preventie als een van de belangrijkste onderwerpen vastgesteld in haar Strategisch Kader 2021-2024. Zowel voor haar patiënten als voor medewerkers en specialisten. Voor patiënten is onlangs het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde opgericht.

Persoonlijk gezondheidsrapport

Ancora Health heeft een uniek gezondheidsonderzoek ontwikkeld voor iedereen die wil werken aan zijn of haar gezondheid. Op basis van vragenlijsten, fysiek onderzoek en je DNA-profiel wordt door middel van wetenschappelijk onderbouwde data-analyse een persoonlijk gezondheidsrapport gemaakt. Vervolgens wordt een persoonlijk actieplan opgesteld met aanbevelingen voor eenvoudige veranderingen in voeding, levensstijl en sport.

De medewerkers worden hierbij zestien weken begeleid, met onder meer contact met coaches en deskundigen via de chatfunctie van de ondersteunende applicatie. Er kunnen 50 medewerkers en/of specialisten deelnemen aan de pilot. Tijdens de pilot worden de effecten en toepasbaarheid van de begeleiding op wetenschappelijke basis onderzocht.



Stap vooruit met E-health



De St. Anna Zorggroep is, net als Ancora Health, een pionier op het gebied van leefstijlgeneeskunde en e-health. Dr. T Sijbesma, lid Raad van Bestuur St. Anna Zorggroep juicht de samenwerking daarom toe: “Als verantwoordelijke werkgever willen wij investeren in het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze zorgmedewerkers en specialisten. Het preventieve gezondheidsprogramma van Ancora Health maakt het voor ons mogelijk om onze medewerkers op het gebied van leefstijl en preventie te ondersteunen.”



Sridhar Kumaraswamy, oprichter en CEO van Ancora Health, vult aan: “De prioriteit van een organisatie in deze tijden van Corona, zou de gezondheid en het welzijn van haar personeel moeten zijn. De St. Anna Zorggroep zet een belangrijke stap voorwaarts door haar zorgmedewerkers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Zij voegt de daad bij het woord door ons preventieve gezondheidsprogramma beschikbaar te maken voor medewerkers die proactief aan de slag willen gaan op het gebied van leefstijl en preventie.”

Bron: St Anna