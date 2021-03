Online webinar – Starten als zzp’er in de zorg

Voorlopig is het niet mogelijk om jullie face-to-face te ontmoeten gezien de huidige maatregelen. De bijeenkomsten die we gepland hadden, moesten we helaas afzeggen.



Wij hebben speciaal voor jullie online webinars in het leven geroepen. Zo kun je tóch aansluiten en blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. We hebben inmiddels 2 webinars achter de rug



De volgende onderwerpen komen aan bod:

– Jij als zorgprofessional

– Jij als zorgaanbieder

– Jij als IB-ondernemer

– Klachtenregelingen

– Keurmerken

– AGB

– Administratie

– AVG

– Voorwaarden

– Actualiteiten



Ook is het voor ons belangrijk om te weten wat jou bezig houdt en waar jouw behoeftes liggen. Tijdens de webinars is er ruimte voor feedback, zo kunnen wij je nóg beter van dienst zijn. Heb jij behoefte aan een webinar over een specifiek onderwerp? Laat het ons weten, dan gaan wij kijken wat we daarin voor jou kunnen betekenen.



Agenda online webinars:

9 april 2021 om 14:30u

3 mei 2021 om 14:30u



Je kunt je aanmelden via

https://www.solopartners.nl/agenda/



Ben jij erbij?