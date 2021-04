Wachttijd voor operatie littekenbreuk of buikwandbreuk kan (door corona) op dit moment oplopen tot 12 maanden.

Nu de coronacijfers weer oplopen, wordt de reguliere ziekenhuiszorg steeds verder afgeschaald. Door corona moeten ziekenhuizen keuzes maken. Als reguliere zorg moet worden afgeschaald, lopen de wachttijden voor breuken vaak op naar een wachttijden van een jaar. Want acute krijgt voorrang. Iemand met een gebroken been, een blindedarmontsteking, of een keizersnede moet gelijk worden geholpen. Door deze acute zorg en de COVID-zorg is de capaciteit als snel maximaal verbruikt.

Dit heeft voor een negatief effect met mensen met bijvoorbeeld een litteken­breuk. De ingreep voor en littekenbreuk is een grote operatie. Daar kunnen complica­ties op volgen. Complicaties die een ziekenhuis mogelijk niet kan opvangen. Een chirurg kijkt elke week samen met een anesthesist en een aantal specialisten hoe ze een goede verdeling kunnen maken van de capaciteit van reguliere zorg. Het ziekenhuis kiest voor mensen die urgent zorg nodig hebben. En de behandeling van een breuk kan wachten. Daarnaast zitten er ook risico’s aan de operatieve behandeling van een breuk. Dan bezorg je iemand misschien nog meer problemen, omdat er in verschillende ziekenhuizen ook veel COVID-zorg is. Dan kan je beter iemand opereren met dikke darmkanker.

Buikbreuken zoals navelbreuken (hernia umbilicalis), buikbreuken (hernia abdominalis) en littekenbreuken (hernia cicatricalis)komen zeer frequent voor. Bij een breuk (medische term: hernia) is er sprake van een ‘gat’ in de spier- en peesbladen in de buikwand op de plaats van een litteken,navel of buik. Bij een breuk gaat het buikvlies en wat buikinhoud (meestal vetweefsel, soms een stukje darm) uitpuilen. Een breuk kan slechts enkele millimeters groot zijn en toch al veel (pijn) klachten veroorzaken.

Bij een littekenbreuk ontstaat de breuk door een litteken van een eerdere buikoperatie. Bij een buikwandbreuk is er geen litteken, maar ontstaat er zomaar een ‘gat’ in de spier- en peesbladen. Dit kan ontstaan bij de navel (hernia umbilicalis) of in het maagkuiltje (hernia epigastrica). Een litteken- of buikwandbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Hierdoor kunnen meer pijnklachten optreden.

Een enkele keer komt het voor dat een stukje van de darm bekneld raakt in de breukpoort. Hierdoor raakt niet alleen de darminhoud bekneld maar ook de bloedcirculatie van de darm. Dit gaat gepaard met hevige pijnklachten en is een indicatie om met spoed te opereren.

Bij breuken die geen tot weinig problemen veroorzaken loopt de wachttijd voor een operatie op dit moment op tot zelfs 12 maanden.

Operatie

Er zijn drie soorten operaties om littekenbreuken en buikwandbreuken te herstellen. De eerste operatie is de ‘open’ of klassieke methode. Hierbij herstelt de chirurg de breuk via een snee in de buikwand. De tweede operatie is de ‘endoscopische operatie’ ofwel de “kijkoperatie” genoemd. Hierbij opereert de chirurg via drie kleine sneetjes. De derde is de combinatie-operatie die in 2012 is ontwikkeld door het Expertisecentrum voor lies- & buikwandbreuken. Deze operatie is speciaal voor middelgrote breuken. De chirurgen herstellen deze breuk deels via een kijkoperatie en deels via een open operatie. Voor herstel van een breuk bij volwassenen is bijna altijd een kunststof matje nodig. Alleen een navelbreuk die kleiner is dan 1cm is te herstellen door het ‘gat’ opnieuw te openen en daarna te hechten. Voor alle andere breuken is een matje nodig.

Oplossing tijdens de wachttijd

Tot de operatie of wanneer iemand geen operatie (meer) wil, kan een navelbreukband ofwel een buikbreukband veel ongemak voorkomen.

Een navelbreukband herstelt de breuk niet maar zorgt wel voor minder klachten. Met een buikbreukband kan worden voorkomen dat een uitstulping een beklemming van de darm veroorzaakt. Ook zorgt de breukband voor een wat verbeterde doorbloeding rond de hernia. Dankzij de voordelen zal het ongemak wat afnemen en worden bezigheden weer gemakkelijker. Dankzij de wachttijden voor een operatie door corona nemen de goede praktijkervaringen en de vraag naar dergelijke buikbreukbanden steeds meer toe.



Ook voor een breuk in de onderbuik ter hoogte van de lies, zijn dergelijke braces verkrijgbaar. Voor allerlei breuken is er informatie beschikbaar. Ook is er navelbreuk informatie beschikbaar. Handig want de verschillende soorten buikklachten vereisen ook verschillende behandelmethoden van de buikbanden.