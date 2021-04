Medicijngebruik en Ramadan

Het is weer Ramadan, een tijd van bezinning en vasten. Het vasten duurt van 29 tot 30 dagen. Tijdens de ramadan onthouden moslims zich overdag van eten, drinken, roken en seks. De maaltijden worden alleen voor zonsopkomst en na zonsondergang genuttigd. Sommige mensen vinden dat je tijdens het vasten helemaal niets mag gebruiken, dus ook geen medicijnen en dit is soms gevaarlijk en vereist zeker aanpassingen van een arts.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het medicijngebruik tijdens het vasten aan te passen.

Medicijngebruik

Wat voor u het beste is, hangt af van de ziekte u heeft, de medicijnen die u moet gebruiken, uw algemene gezondheidstoestand en ook uw eigen wens, spelen daarin een rol. Verander uw medicijngebruik nooit alleen en altijd in overleg met uw arts of apotheker.

Wordt u ziek tijdens de ramadan en schrijft uw arts u medicijnen voor? Vraag of de medicijnen absoluut nu nodig zijn. Misschien kunt u het medicijngebruik ook uitstellen tot na de ramadan. Kan dit niet zonder risico, dan is het beter tijdelijk het vasten te onderbreken. U kunt later de gemiste dagen inhalen. Ook kunt u op een andere manier aan uw religieuze plichten voldoen, bijvoorbeeld door meer te bidden of meer giften aan de armen te geven.

Als een arts u een medicijn heeft voorgeschreven, dan is het niet verstandig dat medicijn een maand lang niet te gebruiken. Overleg met uw arts of apotheker hoe u uw geneesmiddel tijdens de ramadan moet gebruiken.

Medicijngebruik aanpassen



Moet u altijd medicijnen gebruiken? Soms is het mogelijk de vorm, de dosis of de tijd waarop u het medicijn moet innemen aan te passen aan het vasten. Overleg hierover met uw arts of apotheker.