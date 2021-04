‘De behandelkamer van de GGZ moet naar buiten’

Psychische problemen vaker behandeld door praktijkondersteuners | ANP

Natuur moet een veel belangrijkere rol krijgen in de geestelijke gezondheidszorg. Groen is goed voor de mentale gezondheid en kan veel zorgkosten besparen. Daarom is het hoog tijd dat de behandelkamer naar buiten verhuist. Gelukkig bleek vandaag tijdens de online bijeenkomst ‘Groene GGZ’ van IVN Natuureducatie, Nature For Health en Green Mental Health dat daar onder ggz-instellingen veel belangstelling voor is.

Natuur kan kosten besparen

Volgens het platform ‘Zó werkt de zorg’ werd er in 2019 meer dan 5,5 miljard uitgegeven aan de specialistische ggz; de zorg voor ruim een half miljoen mensen met complexe psychische problemen. Wij denken dat natuur kosten kan besparen. Er liggen meer dan 70.000 onderzoeken op de plank die aangeven hoe goed natuur werkt voor de gezondheid. Deze bron wordt echter nog nauwelijks benut.

Ggz-instellingen zijn meestal van oudsher gevestigd op grote groene terreinen, maar behandelaars komen zelden met hun patiënten buiten. Dat is zonde, want de natuur biedt rust; werkt goed tegen stress, adhd, overspannenheid, agressieproblemen en ga zo maar door. Het is daarom belangrijk dat de behandeling indien mogelijk naar buiten wordt verplaatst. Het is lang niet altijd makkelijk, maar als het lukt is de winst groot, zowel voor de cliënt áls voor de behandelaar.

Samen met de buurt

Ook is het goed om de buurt actiever uit te nodigen op de terreinen van ggz-instellingen, zodat cliënten bijvoorbeeld samen met wijkbewoners een moestuin kunnen bijhouden. Door samen met de buurt aan de slag te gaan ontstaat er vaak meer begrip voor mensen die worstelen met psychische problemen en profiteren zowel de buurtbewoners als cliënten van meer buiten zijn in de natuur.

Ons voorstel ‘Groene GGZ’, waarbij ook onder andere onderzoeker Jolanda Maas van de Vrije Universiteit (VU) betrokken is, kan gelukkig rekenen op veel animo. Het project, waaraan tien ‘groene voorlopers’ gaan meedoen, zal eind september worden gelanceerd op het congres ‘Natuur en Mentale Gezondheid 2021.

Dit is een expertquote van Renske Visscher van IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. Renske Visscher is regiodirecteur van IVN Natuureducatie en portefeuillehouder Natuur en Gezondheid.

Bron: ANP Expert Support