Medisch futuroloog Bertalan Meskó opent Dutch Health Week

Duurzaamheid en zorgvernieuwing belangrijke thema’s

Medisch futuroloog dr. Bertalan Meskó opent op dinsdag 18 mei de eerste editie van de Dutch Health Week, het grootste online evenement voor de gezondheidszorg in 2021. Meskó is de directeur van het Medical Futurist Institute, dat analyseert hoe en wanneer de nieuwste technologieën werkelijkheid kunnen worden in gezondheidszorg en medische wetenschappen. Dagvoorzitters Sabine Uitslag, Ruud Koolen en Maaike de Vries begeleiden gedurende de Dutch Health Week, onder het motto ‘Let’s improve health together’, tientallen sessies over de toekomst van de gezondheidszorg, life sciences en gezond leven. De Dutch Health Week wordt van 18 tot en met 21 mei uitgezonden vanuit de Jaarbeurs Studios in Utrecht.

Andere prominente sprekers gedurende de week zijn onder anderen Lucien Engelen, CEO van TransformHealth; Gita Gallé, Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie; Margot Verheijen, Chief Medical Information Officer van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis; en Ron Roozendaal, Chief Information Officer van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg bij het ministerie; Mark van Houdenhoven, CEO van de Sint Maartenskliniek; en Conny Helder, CEO van tanteLouise en bestuurslid van Actiz, delen hun visie.

Het programma van de Dutch Health Week is opgebouwd uit afwisselend keynotes door toonaangevende sprekers, rondetafelgesprekken met experts en bestuurders, netwerkbijeenkomsten, break-out sessies en demo video’s van interessante producten en diensten. In de week komen nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de zorg uitvoerig aan bod. Zo is er aandacht voor duurzame zorg en zorg op afstand, en zijn er sessies rondom succesvolle zorgvernieuwing en de toekomst van de zorg op korte en langere termijn. Verder is er veel aandacht voor digitalisering van de zorg, veiligheid, leiderschap, onderzoek en productinnovatie.

Het volledige programma van de week is te vinden op www.dutch-healthweek.nl.

Tenzinger, Citrix en Microsoft platinum partners van de Dutch Health Week

Een groot aantal partijen heeft zich inmiddels aan de Dutch Health Week verbonden, onder wie Microsoft, Citrix en Tenzinger, één van de grootste spelers in Nederland op het gebied van informatisering en optimalisering van de zorg. De Dutch Health Week is een initiatief van de beurzen Zorg & ICT, Zorgtotaal en Support, in samenwerking met de Prix Galien, de Vrije Universiteit en de Open Universiteit. Ook het MIC (Medisch Informatica Congres) is bij de week betrokken.

Lancering Dutch Health Hub

Gedurende de Dutch Health Week wordt ook de Dutch Health Hub opgericht. De Dutch Health Hub wordt een kennis- en expertisecentrum op het gebied van gezondheidszorg, life sciences en gezond leven.

Bron: Dutch Health Week