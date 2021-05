Ondersteuning voor veelbelovende start-ups in medische technologie in Medlim-programma

Op 19 april ondertekenden Tys van Elk (LIOF/ regionale ontwikkelingsmaatschappij Limburg) en Leo Kretzers (Medtronic Bakken Research Center) een overeenkomst om negen veelbelovende Europese start-ups op het gebied van medische technologie te ondersteunen met het speciale acceleratieprogramma MedLim. De negen geselecteerde start-ups ontwikkelen baanbrekende producten en technologieën voor cardiovasculaire, neurologische, orthopedische en diabetes-zorg.



Kretzers: “We zijn blij dat we samen met organisaties om ons heen zover zijn gekomen. De Medtech-sector bestaat overwegend uit grote bedrijven als Medtronic. We zien stimulering van en samenwerking met onafhankelijke start-ups als een goede manier om innovatie te versnellen en de zorg goedkoper te maken.”Het acceleratieprogramma MedLim start met een stoomcursus voor de negen geselecteerde start-ups die begin juni hun idee pitchen bij investeerders. Ook daarna kunnen geselecteerde bedrijven die doorgaan, op ondersteuning rekenen van de initiators waaronder LIOF, en andere partijen uit het medtech-ecosysteem in Limburg.



Van idee naar markt

De weg om een nieuw product op de medische markt te brengen is lang en kent veel hobbels. Daarom willen LIOF en Medtronic, samen met andere partijen, de startups hierbij ondersteunen. Zo bereidt LIOF hen voor op (vervolg)financiering. “Start-ups in dit segment worden vaak in verschillende rondes gefinancierd. Ze moeten “investor ready” zijn voor financiering door een Venture Capital Fonds of andere investeringspartijen. Denk hierbij aan toegang tot relevante financiële partijen en kennis over financieringsinstrumenten en ondersteuning bij het versterken van het business plan”, aldus Van Elk.



Betere zorg dichtbij

De innovaties van de start-ups zijn erop gericht om ziektes te voorkomen of de controle en behandeling te verplaatsen naar de thuissituatie of de eerste lijn. Hoe hun innovaties de zorg goedkoper én beter kunnen maken, blijkt uit twee voorbeelden. Zo ontwikkelt het Noorse bedrijf Oivi een ooglensscan voor diabetici die in de eerste lijn kan worden benut. Met deze scan kan de huisarts op een laagdrempelige manier snel achteruitgang van het zicht opsporen en door tijdig ingrijpen erger voorkomen.

Het bedrijf Paragate Medical uit Israël heeft een inwendig device ontwikkeld dat het vochtgehalte in het lichaam draadloos via WIFI continu kan meten en reguleren. Vasthouden van vocht is een veel voorkomend probleem bij onder andere hartklachten, waarvoor patiënten nu regelmatig naar het ziekenhuis moeten en veel medicatie nodig hebben.



Uniek ecosysteem

De start-ups kunnen in de provincie Limburg bovendien profiteren van een uniek ecosysteem op het gebied van medische technologie en krachtige Euregionale partnerships in België en Duitsland. Naast LIOF en Medtronic hebben andere partijen hun ondersteuning toegezegd, zoals de expertisecentra Brightlands Maastricht Health Campus, Medace en imec.istart. Van Elk en Kretzers wijzen ook op andere organisaties in het unieke ecosysteem, zoals Maastricht UMC, TU-Eindhoven en de universiteiten in Aken, Leuven en Hasselt.Kretzers: “Die gezamenlijke kennis en kunde op het gebied van Medtech werkt als een vliegwiel voor innovaties, waardoor we in deze regio sneller en beter kunnen innoveren.” Omgekeerd biedt de komst van nieuwe medtech-bedrijven de provincie Limburg kansen. Het versterkt het ecosysteem, trekt internationale investeerders aan en biedt werkgelegenheid.



Naar goede betaalbare zorg

Het realiseren van goede en betaalbare gezondheidszorg zien LIOF en Medtronic als een belangrijke maatschappelijke opgave. Oplossingen liggen vooral in het voorkomen, verplaatsen en vervangen van bestaande zorg. Met betere diagnoseapparatuur kunnen mensen in een vroeger stadium geholpen worden, waardoor zorgkosten omlaag gaan. En met vraaggestuurde innovaties kunnen (jonge)bedrijven in de medische technologie vervangende producten op de markt brengen die de gezondheidszorg voor patiënten verbeteren en betaalbaarder maken.

Partners in het Medlim-programma zijn LIOF, Medtronic, expertisecentra Brightlands Maastricht Health Campus, Medace en imec.istart. Samen ondersteunen zij start-ups in medische technologie om hun innovatie op de markt te brengen.

Bron: Medlim – Accelerate your medical device start-up