FNV: Acties industriële wasserijen gaan verharden, werkgevers verdeeld

De medewerkers van de industriële wasserijen in Nederland hebben de laatste 2 weken verschillende keren vriendelijke acties gevoerd. Vrijdagmiddag was er weer een actie, opnieuw bij Cleanlease in Emmen. Dit keer werd het werk voor een uur neergelegd. Dino Djulbic bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De mensen willen ziekenhuizen en verpleeghuizen niet in de problemen brengen. Maar het water staat ze aan de lippen.’

De medewerkers van de industriële wasserijen staan feitelijk met hun rug tegen de muur. Djulbic: ‘Als ze hun recht willen halen, moeten ze klaarblijkelijk staken. Maar dan benadelen ze hardwerkende collega’s in de zorg die net als zij ook een vitaal beroep hebben en overigens ook een loonsverhoging moeten krijgen. De werkgeversorganisaties FTN en Netex geven geen krimp, die doen net alsof het probleem hen niet aangaat. Maar het is hun houding, die dit veroorzaakt.’

Werkgevers lijken verdeeld te raken

De werkgevers zelf lijken langzamerhand verdeeld te raken. Djulbic: ‘Als je de steunbetuiging leest van de directie van de industriële wasserij Rentex in de Leeuwarder Courant vraag je je af hoe groot die eenheid binnen de werkgevers is. Rentex steunt onze terechte looneis van 5% en stellen dat dus wel te willen betalen. Ook andere organisaties hebben ons laten weten dat zij eigenlijk ook vinden dat er loon bij moet. En zij willen ook graag afspraken maken over gezond ouder worden.’

Bron: FNV