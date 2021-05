Oriëntatiehulp voor arm- en handondersteuning op één plek voor cliënten en ergotherapeuten

Vanwege knelpunten binnen het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen sluiten deze hulpmiddelen niet altijd optimaal aan bij de mogelijkheden en behoeften van gebruikers. Dat wilde Zuyd Hogeschool veranderen en ging samen met alle stakeholders en Vilans de uitdaging aan. De net gelanceerde oriëntatiehulp is een van de voorlopige resultaten van het door ZonMw mogelijk gemaakte project OMARM. Een belangrijke stap voor gebruikers, ergotherapeuten en hulpmiddelenleveranciers in het optimaliseren van de hulpmiddelenzorg.

ARM- en handfunctie

Het project OMARM staat voor OptiMalisatie en doelmatigheid van het verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor ARM- en handfunctie. Armondersteuningen en robotarmen ondersteunen mensen met een verminderde arm- en/of handfunctie bij het uitvoeren van activiteiten. Bijvoorbeeld mensen met een spierziekte bij eten en drinken. ‘Waar we tegenaan liepen, is dat een deel van de cliënten de hulpmiddelen niet optimaal gebruikt. Hun verwachtingen en wensen kwamen niet overeen met wat het hulpmiddel hen biedt’, vertellen Edith Hagedoren en Loek van der Heide, beiden onderzoekers bij het Zuyd Hogeschool Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en respectievelijk verbonden aan de Academie voor Ergotherapie en Fysiotherapie van Zuyd.

‘De ondersteuning voor hun arm- of handfunctie werd daarom niet of nauwelijks gebruikt. Daarnaast is er een groep die niet weet dat deze hulpmiddelen bestaan terwijl ze er wel baat bij kunnen hebben. Dat is natuurlijk ontzettend zonde, dus we wilden kijken waar het aan lag en wat we eraan konden doen’,

Bewust worden van goede voorbereiding

De oriëntatiehulp helpt cliënten bewust te worden van het belang van een goede voorbereiding bij het kiezen voor een arm- of handondersteuning. Het helpt ergotherapeuten die de aanvraag doen voor een hulpmiddel om cliënten beter te adviseren en te verwijzen naar de juiste informatie. En op het moment van de passing van de arm- of handondersteuning kan een cliënt ook gerichter oefenen en inschatten welke ondersteuning het beste werkt.

Bron: ANP Pers Support