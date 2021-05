Reactie FNV op extra miljarden voor de jeugdzorg

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Voordat we in de juichstand gaan spreken we eerst op 1 juni met Paul Blokhuis, Staatssecretaris VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport.) We willen nog steeds dat de jeugdzorg op een andere manier wordt georganiseerd, zoals we omschrijven in ons advies Jeugdsprong.

We willen weten hoe dit geld wordt besteed. Dat er geld naar gemeenten gaat betekent niet automatisch dat er geld naar de jeugdzorg gaat. Dat is in het verleden helaas al te vaak gebleken. En, net zo belangrijk, er moet echt geïnvesteerd worden in een structurele herwaardering voor werkenden.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn