Dr. Pieter Vader, Comirnaty, STRIP, Luscii, Luxturna, Veklury en VRelax zijn winnaars van de Prix Galien Awards 2020/2021

Op 18 mei zijn tijdens de eerste online uitreiking van de Prix Galien Awards, als onderdeel van het driedaagse Dutch Health Week de winnaars bekend gemaakt in de 5 categorieën van de Prix Galien.

Winnaar in de eenmalige categorie Prix Galien Excellence COVID-19 Award / pharmaceutical was Comirnaty® (het Pfizer COVID-19 vaccin). Tot grote verrassing waren er 2 winnaars in het onderdeel MedTech van de Prix Galien Excellence COVID-19 Award, STRIP (robot) een samenwerking tussen onder andere het Hubrecht Institute, GenMab, PAMM en het RICM en VWS en als 2e winnaar de Luscii-app, ontwikkeld om de digitale zorg van corona te ‘ontlasten’ zoals juryvoorzitter Prix Galien MedTech Innovation Award prof. dr. Marlies Schijven het formuleerde.

Winnaar van de Prix Galien Research Award werd dr. Pieter Vader, Associate Professor aan UMC Utrecht. Vader werd samen met dr. Thomas Dorlo en prof. dr. Wilbert Zwart genomineerd voor de Award uit 7 kandidaten.

Omdat door de COVID-19-epidemie er vorig jaar geen Prix Galien uitreiking was werden er dit jaar in de categorie Pharmaceutical Award, prijzen voor de meest innovatieve en/of betekenisvolle geneesmiddel, het Prix Galien Pharmaceutical Award 2020 en 2021 uitgereikt. Winnaar van de Prix Galien Pharmaceutical Award 2020 werd Vitrakvi® (larotrectinib), een TRK-remmer waarmee het mogelijk is om het genetisch defect van een tumor aan te pakken, ongeacht het weefsel waarin deze tumor ontstaat.

Winnaar van de Prix Galien Pharmaceutical Award 2021 werd Luxturna® (voretigene neparvovec)dat via een eenmalige injectie ingezet wordt bij erfelijk blindheid die berust op dystrofie van de retina. Naar verwachting zorgt deze behandeling voor een levenslang beter functionerende retina.

De vijfde Award uitreiking betrof de categorie Prix Galien MedTech Innovation Award, dat sinds 2018 bestaat en dat o.a. innovaties op het terrein van medische apparatuur, diagnostica, eHealth oplossingen, robotics, domotica, wearables / draagbare technologie, (remote) monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg en Virtual & Augmented Reality beloont. Winnaar in deze categorie werd VRelax van het bedrijf VRelax. VRelax is een app ter vermindering van stress – een probleem waar veel mensen last van hebben en een sociaal, maar ook maatschappelijk probleem vormt, dat gepaard gaat met uitval, wat weer hoge ziektekosten tot gevolg heeft.

Philip de l’Orme