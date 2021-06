Een jaar van innovatie en positieve resultaten voor Welzorg

Van de slimme scootmobiel tot terugdringen mobiliteitsarmoede: Welzorg richt blik op de toekomst

Welzorg, onderdeel van Louwman Group, kijkt terug op een positief jaar en richt de blik nu op de toekomst. Die staat in het teken van meer innovaties en verbeteringen. Begin dit jaar kwam Welzorg al met de eerste grote innovatie: de introductie van de slimme scootmobiel. In 2021 richt de organisatie zich op verdere verbetering van dienstverlening, onder meer voor klanten met een complexe zorgvraag, innovaties op het gebied van technologie, slimme processen en duurzaamheid. Daarnaast onderzoekt zij samen met het Ouderenfonds en andere partners hoe de toenemende mobiliteitsarmoede onder senioren kan worden teruggedrongen. De financiële resultaten én klanttevredenheid verbeterden in 2020, ondanks de impact van het coronavirus. Deze belangrijke verbeteringen binnen Welzorg dragen bij aan het positieve resultaat dat is behaald door de divisie Care van Louwman Group, waar ook RSR Revalidatieservice, Welzorg Auto op Maat, Welzorg Woning op Maat en Zealand Care onder vallen.

Ondanks een roerig jaar, waarin coronamaatregelen nieuwe uitdagingen met zich meebrachten voor de organisatie, wist Welzorg te innoveren en verschillende bedrijfsonderdelen te verbeteren. Verbeteringen in de dienstverlening, waaronder snellere levertijden en verbeterde service, werden door klanten gewaardeerd met een 8,7 in klanttevredenheid. Dit vertaalde zich ook in de samenwerking met Nederlandse gemeenten; de afgelopen twee jaar werd Welzorg in 90% van de WMO-aanbestedingen beoordeeld met een eerste of tweede plek op het gebied van kwaliteit.

John Naborn, algemeen directeur divisie Care van Louwman Group: “Na een roerige tijd, kijken we met trots terug op een positief jaar. Binnen de gehele divisie Care van Louwman Group zoeken we continu naar nieuwe manieren om mobiliteit van klanten te bevorderen. Mobiliteit is in het dagelijks leven een onmisbaar element voor een zelfstandig, onafhankelijk en sociaal leven. Nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals deelconcepten en abonnementsvormen voor mobiliteitshulpmiddelen spelen daarin een belangrijke rol.”

Blik op de toekomst



Met de positieve afsluiting van het afgelopen jaar richt Welzorg nu haar blik op de toekomst. Een toekomst vol innovaties en verdere verbeteringen, met een speciale focus op het optimaliseren van de dienstverlening voor klanten met een complexe zorgvraag of ernstige, meervoudige beperkingen.

Naborn: “Door nauw samen te werken met onze klantendoelgroep, onder andere via onze raad van klanten, onderzoeken we doorlopend hoe we complexe zorgprocessen eenvoudiger kunnen maken voor onze klanten en hen beter kunnen ondersteunen. Zo zijn we ook net gestart met klantmanagers, waarbij we klanten met een complexe zorgvraag gaan ontzorgen en begeleiden. Het verbeteren van processen doen we niet alleen binnen onze organisatie, maar ook door deel te nemen aan de Bestuurlijke Tafel en werkgroepen in het kader van de Verbeteragenda Hulpmiddelen, een initiatief van het ministerie van VWS. Hierin werken we samen met branchegenoten, gemeenten en belangenorganisaties aan het optimaliseren van hulpmiddelen in zorgprocessen.”

Introductie IoT voor scootmobielen



Recent lanceerde Welzorg een van haar nieuwste innovaties: de slimme scootmobiel. Met hoogwaardige IoT (Internet of Things) technologie krijgen scootmobielen een upgrade tot ‘slimme scootmobiel’. Hiervoor heeft Welzorg een speciaal kastje ontwikkeld, het TiM-kastje, dat doorlopend prestaties van de scootmobiel toetst en deze gegevens direct kan delen met de systemen van Welzorg. Zo kunnen technische prestaties al op afstand worden uitgelezen, cliënten preventief worden geadviseerd en worden problemen, zoals stilstand door elektronische storing, voorkomen en op maat opgelost. Hierdoor zijn ook zaken als laadstress verleden tijd. Het doel is dat cliënten zorgeloos op pad kunnen. In het eerste kwartaal van 2021 hebben de eerste duizend scootmobielen een upgrade gehad. Vanaf begin juni worden in bijna alle gemeenten in Nederland waar Welzorg mee samenwerkt slimme scootmobielen geleverd.

Van mobiliteitsarmoede naar mobiliteitsgeluk



Naast innovaties binnen de eigen organisatie, sloeg Welzorg ook de handen ineen met het Ouderenfonds en de Maatschappelijke Alliantie. Samen met nog enkele andere partners onderzoeken zij hoe zij de toenemende mobiliteitsarmoede in Nederland terug kunnen dringen. Eind februari vond hierover vanuit het Louwman Museum een digitaal symposium inclusieve mobiliteit ouderen plaats, met aanwezigheid van onder andere enkele gemeenten, provincies en landelijke vervoersorganisaties. De organisaties hebben geconstateerd dat het nu tijd is voor actie. Met grote en kleine initiatieven werken zij nu toe naar praktische resultaten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen



Duurzaamheid is in 2021 in toenemende mate een belangrijk thema voor de divisie Care van Louwman Group. Zo zijn in de afgelopen jaren de vervoersbewegingen bij Welzorg met 40% gereduceerd en zijn alle busritten naar klanten volledig CO2-neutraal. Tevens wordt er vanaf 2020 ingezet op elektrisch vervoer voor adviseurs van Welzorg en wordt de CO2 voetafdruk ook verkleind door het circulair gebruik van hulpmiddelen. Verder is 98% van het aangeboden afval geschikt voor hergebruik en gebruikt de organisatie 100% groene stroom. Tegelijkertijd breidt Welzorg haar activiteiten op het gebied van Social Return On Investment uit door het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt uit te breiden.

Bron: Louwman Group