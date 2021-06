Mogelijk werkonderbrekingen in de kinderopvang

FNV Zorg & Welzijn stelt werkgevers ultimatum

95% van de FNV-leden, die werkzaam zijn in de sector Kinderopvang hebben tegen het cao-eindbod van de werkgevers gestemd. FNV Zorg & Welzijn stuurde de werkgevers vandaag, 7 juni, een ultimatum, met daarin nogmaals de eisen van de werknemers voor een fatsoenlijke cao.

Als de werkgevers hier niet voor maandag 14 juni, 12.00 uur alsnog mee akkoord gaan, moeten ouders en werkgevers rekening houden met eventuele werkonderbrekingen en stakingen. De sector Kinderopvang bestaat uit medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. ‘We hopen dat we niet tot acties over hoeven te gaan en dat werkgevers eindelijk gehoor gaan geven aan de reële eisen van de werknemers’ zegt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang. ‘In de afgelopen maanden kregen we steeds te horen dat werkgevers geen geld voor betere arbeidsvoorwaarden hadden.

Excuus slaat nergens op

Ouders zouden massaal de opvang hebben opgezegd vanwege de coronapandemie en het thuiswerken, maar daar blijkt niets van waar te zijn. Sterker nog, uit een eigen enquête onder ouders* blijkt dat maar 6% dit daadwerkelijk gedaan heeft. De overheid heeft de kosten van ouders gecompenseerd en dus hebben werkgevers nagenoeg dezelfde inkomsten behouden. De uitgaven aan bijvoorbeeld uitzendkrachten, eten, luiers, water, gas en licht waren wel minder, dus dit excuus slaat nergens op.’

Werkdruk belangrijkste struikelblok

De werknemers willen vooral dat er goede afspraken worden gemaakt om de werkdruk nu eindelijk te verlagen. Ze doen daar ook voorstellen voor: het aantal kinderen in een groep verkleinen, extra collega’s aannemen, zoals groepshulpen of een extra pedagogisch medewerker op de locatie. Ook willen de medewerkers dat de ‘beschikbaarheidsdag’ wordt afgeschaft.

Eerder stoppen

Omdat werken in de kinderopvang fysiek zwaar is, wil de FNV ook goede afspraken vastleggen over eerder kunnen stoppen met werken, tot een maximum van drie jaar. De werkgever legt de rekening daarvoor nu volledig bij de medewerkers, de FNV wil deze kosten verdelen. Daarnaast wil de FNV een loonsverhoging van 5% per kalenderjaar afspreken, werkgevers bieden niet meer dan 3% voor 18 maanden.

Bron: FNV Zorg & Welzijn