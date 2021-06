FTO-groepen gezocht voor uittesten FTO Seksuele bijwerkingen

Het IVM heeft in het kader van LUMC-onderzoek een FTO-module over seksuele bijwerkingen ontwikkeld. Het programma in deze module richt zich op het vergroten van de kennis over seksuele bijwerkingen en het bespreekbaar maken hiervan met patiënten. Aan bod komt onder andere:

het belang van het bespreekbaar maken van seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen welke geneesmiddelen het hoogste risico op seksuele bijwerkingen hebben welke seksuele bijwerkingen kunnen optreden de belangrijkste aandoeningen met seksuele klachten de aanbevelingen voor voorlichting inzicht in aantal patiënten in de eigen praktijk dat geneesmiddelen gebruikt met een hoog risico op seksuele bijwerkingen



Wie zoeken we?



We zoeken FTO-groepen die nog in 2021 het onderwerp ‘Seksuele bijwerkingen’ willen bespreken tijdens een fysieke of digitale FTO-bijeenkomst. Indien gewenst, is ondersteuning van een onderzoeker van het LUMC tijdens de bijeenkomst mogelijk. Na afloop vragen we de deelnemers twee keer (direct na het FTO en na 3 maanden) een korte digitale vragenlijst in te vullen.

Heb je nog vragen?



Of wil je de FTO-groep aanmelden voor deelname? Neem dan contact op met Rineke Gordijn via C.M.Gordijn@lumc.nl.

Bron: IVM