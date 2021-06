“Je moeten gewoon durven en niet in onmogelijkheden denken”

KwadrantGroep en FocusCura trekken samen op in digitalisering van de zorg thuis

Persoonlijke zorg met oprechte aandacht. Dat is waar KwadrantGroep voor staat. Een toonaangevend zorgconcern in de Friese ouderenzorg waar oprechte aandacht en deskundige zorg de basis is voor het denken en doen. De technologie voor die persoonlijke zorg levert FocusCura, Nederlands marktleider voor zorginnovaties. Samen maken ze de zorg thuis stap voor stap beter met behulp van technologie. Aan het woord zijn Anneke Kiewiet, Regiomanager KwadrantGroep en Jeroen van der Heijden van FocusCura.

De zorg verandert

Anneke: ‘’Er is een enorme vergrijzing aan de gang, zeker in Friesland. Er zijn steeds meer mensen die hulpbehoevend zijn. Tevens zien we dat de zorg zich verplaatst van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Jaren geleden lag je vier weken in het ziekenhuis, nu vier dagen. Daarom moeten we met de hele zorgsector nadenken over hoe we de zorg op een goede en slimme wijze bij mensen thuisbrengen. Technologische innovaties kunnen ons daarbij helpen.’’ Jeroen: ‘’FocusCura kijkt altijd naar wat de cliënt nog kan en ondersteunt daarin om zo de druk op de zorg weg te nemen. Dat doen we bij de KwadrantGroep door personenalarmering in combinatie met woningtoegang en medicatie-begeleiding op afstand.’’

Mensen hun zelfstandigheid laten behouden

Anneke: ‘’Een mooi voorbeeld is de cMed Plus medicijndispenser van FocusCura. Deze oplossing ondersteunt onze cliënten in hun dagelijkse medicatie inname, volledig geautomatiseerd. Dit geeft de cliënt meer zelfstandigheid en meer eigen regie.’’ ‘’En de zorgverlener hoeft niet meer verplicht vier keer per dag bij de cliënt langs, maar kan de medicijn-uitgiftes op afstand monitoren. Daardoor komt er meer tijd vrij voor persoonlijke, warme zorg voor de cliënt,’’ vult Jeroen aan.

Anneke: ‘’We hanteren de regel ‘medicijndispenser tenzij’. Dat houdt in dat elke cliënt met medische indicatie gebruik gaat maken van de dispenser, tenzij dat op basis van medische gronden echt niet mogelijk is. We geloven sterk dat onze cliënten zo minder afhankelijk worden van de zorg en daarmee helpen we ze enorm.‘’ Jeroen: ‘’Als mens wil je zo lang als dat kan jezelf blijven en zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Anneke schetst een prachtig voorbeeld van hoe technologie daaraan bijdraagt.’

Technologie als hulpmiddel voor warme zorg

Anneke: ‘’Vanuit de zorg voel je je verantwoordelijk, je wilt de mensen helpen, je wilt zo graag warme zorg verlenen. Een ander voorbeeld. Soms wil een cliënt graag vanuit het ziekenhuis naar huis om te overlijden. Daar wil je als zorgverlener in ondersteunen en de tijd nemen die nodig is. Maar er staat weer een overvolle route gepland in die dienst, waardoor het veel te snel moet, er is te weinig tijd om bij die cliënt te zijn. Dat is niet wat je wilt als zorgverlener. En dit zijn geen incidenten, maar is de dagelijkse praktijk. En dat doet pijn. Technologie kan ons helpen juist deze waardevolle, warme zorg met persoonlijke aandacht te kunnen blijven verlenen.’’ Jeroen: ‘’Technologie, innovaties, digitalisering, het klinkt altijd kil. Maar dit zijn de voorbeelden uit de praktijk waar we het voor doen. We zijn daarom ook erg blij met een partner zoals de KwadrantGroep. We trekken samen op om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de zorg te kunnen laten doen waarvoor wat zij het liefste doen; warme zorg bieden met oprechte aandacht.’’

Over de cMed Plus

Met de cMed Plus medicijndispenser kunnen cliënten zelfstandig hun medicijnen innemen. Ze zijn minder afhankelijk van de thuiszorg en hebben meer regie over hun eigen leven. Naast de extra medicatieveiligheid t.o.v. traditionele oplossingen en verbeterde technische zekerheid biedt cMed Plus andere waardevolle toepassingsmogelijkheden voor de cliënt en de zorg. Denk aan beveiliging via gezichtsherkenning, monitoring op afstand en in de toekomst extra begeleiding via beeld en geluid, bijvoorbeeld in de vorm van video-bijsluiters en -gebruiksinstructies.

Bron: KwadrantGroep en FocusCura