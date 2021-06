Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen realiseren digitale snelweg voor uitwisselen radiologische onderzoeken

Bij de zorg voor patiënten zijn steeds vaker meerdere zorgverleners betrokken uit verschillende ziekenhuizen in de regio. Het is hierbij van groot belang dat alle relevante patiëntgegevens direct voor hen beschikbaar zijn. Door het realiseren van een ‘digitale snelweg’ tussen Máxima MC, het Catharina Ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis is het nu mogelijk om radiologische onderzoeken direct van elkaar in te zien. Patiënten die worden doorverwezen hoeven deze onderzoeken hierdoor niet langer opnieuw te ondergaan.



De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt. Dat is wat door een samenwerkingsinitiatief, genaamd ‘Gegevens Uitwisseling Tussen Zorgaanbieders’ (GUTZ), tot stand is gekomen. Piet Hoek, chirurg in het St. Anna Ziekenhuis: “Het is een belangrijke mijlpaal dat het nu mogelijk is om vanuit een behandelkamer beelden in te zien van andere ziekenhuizen. Zo kan ik patiënten direct verder helpen als zij vanuit een van de regioziekenhuizen naar mij zijn doorverwezen. Een extra onderzoek in ons eigen ziekenhuis is daardoor niet meer nodig.”



Besparing van kosten en tijd

“Het opvragen van radiologische onderzoeken die al in een ander ziekenhuis zijn gemaakt, deze branden op een dvd en zorgdragen dat het schijfje veilig op de juiste plek terechtkomt, dat proces was niet meer van deze tijd”, vertelt orthopedisch chirurg Marijn van den Besselaar van Máxima MC. “In de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio worden patiënten dagelijks aan elkaar doorverwezen. Nu we tussen deze regioziekenhuizen een ‘digitale snelweg’ hebben gerealiseerd, worden een hoop kosten en tijd bespaard. De patiënten die ik zie zijn veelal positief verrast als ik ze bij ontvangst al kan vertellen dat ik de beelden, die in een ander ziekenhuis zijn gemaakt, alvast heb bekeken.” Op deze manier hoeft een vervolgtraject in een ander ziekenhuis geen vertraging op te lopen.



Compleet beeld direct beschikbaar

Om een zorgvuldige diagnose te stellen, wil je alle medische informatie zo snel mogelijk beschikbaar hebben, waar het diagnostisch onderzoek ook heeft plaatsgevonden. Zeker wanneer iedere seconde telt. De realisatie van directe beschikbaarheid van radiologische onderzoeken via digitale uitwisseling, is een geweldige stap voorwaarts, zo bevestigt SEH-arts Maaike Maas van het Catharina Ziekenhuis. “Hoe sneller je een compleet beeld hebt van de patiënt, hoe beter het behandelresultaat kan worden. Dat kan nu met één druk op de knop. Tegen de tijd dat de patiënt arriveert, staat ons behandelteam al klaar met de juiste informatie.”



Eigen regie van de patiënt

Een belangrijke schakel in het proces ligt bij patiënten. Gegevens worden namelijk alleen uitgewisseld als de patiënt daar zijn toestemming voor heeft vastgelegd en het nodig is voor een behandeling. Tegenwoordig wordt bij ziekenhuisbezoek actief gevraagd of de patiënt toestemming voor uitwisseling geeft.



Bijzondere mijlpaal in Coronajaar

Corona maakte nog zichtbaarder hoe belangrijk het is om alle gegevens bij de overdracht van een patiënt direct ter beschikking te hebben. De betrokken ziekenhuizen besloten daarom om, ondanks de corona-omstandigheden, in te zetten op het realiseren van deze uitwisselingsmogelijkheid. De onderliggende techniek voor het direct beschikbaar hebben van beelden wordt straks ook ingezet voor een landelijk netwerk van ziekenhuizen. De zorgverleners in de Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen zijn er nu al klaar voor.

Bron: Máxima MC