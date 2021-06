FNV: Stakingen in de kinderopvang gaan door

De stakingen die FNV Zorg & Welzijn in de kinderopvang heeft aangekondigd tegen de hoge werkdruk, zijn nog steeds nodig en gaan door. Vandaag maakte de kleinere vakbond CNV Zorg & Welzijn bekend de cao Kinderopvang te hebben getekend en samen met de werkgeversorganisaties oplossingen voor de werkdruk in Den Haag te zoeken. FNV beraadt zich nu op het versneld opschalen van de stakingen, naar een landelijke stakingsdag.

Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang: ‘De FNV vindt dat de wet- en regelgeving moet worden aangepast door de politiek, zoals de groepsgrootte die is vastgelegd in de Wet IKK. We gaan daarover graag in gesprek met het ministerie, maar dat levert op de korte termijn nog geen verlaging van de hoge werkdruk op. Daar gaan jaren overheen en we hebben ook nog eens te maken met een demissionair kabinet. Wij hebben de werkgevers in het cao-overleg concrete voorstellen gedaan, die makkelijk te realiseren zijn. Onze leden willen dat er nú actie wordt ondernomen, om te voorkomen dat meer collega’s vanwege de werkdruk uitvallen. Daarom gaat de FNV niet achterop de bagagedrager van de werkgever zitten en afwachten.’

Concrete voorstellen

Eén van de voorstellen is dat werkgevers de groepsgrootte gaan aanpassen. De groepsgrootte die wettelijk is vastgelegd in de Wet IKK stelt grenzen aan het maximum aantal kinderen op een groep. Het is echter de keuze van een werkgever om te beslissen of ze de groepen kleiner willen maken. Daarnaast willen de FNV-leden dat de groepshulpen terugkomen, zodat zij alle aandacht aan de kinderen kunnen geven, in plaats van aan de vuile vaat.

Ook willen de medewerkers dat de beschikbaarheidsdag wordt afgeschaft. Van Leiden: ‘Als pedagogisch medewerker moet je beschikbaar zijn waarbij je opgeroepen kan worden. Dat hoor je dan pas die ochtend. Er werken veel jonge moeders in de kinderopvang, die vooraf opvang moeten regelen voor hun kinderen. Wij willen dat die dag wordt afgeschaft en uren vast in het rooster worden meegenomen. Dat biedt veel meer zekerheid. Met deze voorstellen kunnen werkgevers direct aan de slag. Het is laf dat ze hun verantwoordelijkheid nu niet nemen, maar doorschuiven naar de politiek.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn