Zeer zeldzame hartontstekingen kunnen voorkomen na een prik met Pfizer en Moderna

Na een prik met de coronavaccins van Pfizer of Moderna kan in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) ontstaan. Dat stelt het bewakingscomité van het Europees medicijnagentschap EMA vast. Het CBG is onderdeel van dit comité. Deze zeer zeldzame bijwerkingen komen in de bijsluiter van deze vaccins, samen met een waarschuwing voor zorgverleners en consumenten.

De conclusie volgt na onderzoek dat in april startte naar al het beschikbare bewijs, inclusief meldingen uit Europa én de rest van de wereld. Tot 1 juni 2021 waren er in Europa 145 gevallen van myocarditis na een prik met Comirnaty (Pfizer) en 19 gevallen na een prik met Spikevax (Moderna).

De ontsteking van het hartzakje (pericarditis) is in Europa gezien bij 138 mensen na een prik met Comirnaty en bij 19 mensen na een prik met Spikevax. De meeste gevallen ontstonden binnen 14 dagen na vaccinatie, vaker na de tweede prik en vaker bij jongvolwassen mannen. Het verband met de vaccinatie kon niet altijd worden vastgesteld.

Zeer zeldzame bijwerkingen

De bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Op 31 mei zijn in heel Europa 177 miljoen prikken gezet met Comirnaty en 20 miljoen met Spikevax. Bij de coronavaccins Vaxzevria en COVID-19 Vaccin Janssen is de bijwerking niet gezien. Het comité heeft bij deze bedrijven om extra gegevens gevraagd.

In Europa overleden in totaal vijf mensen aan myocarditis of pericarditis. In alle gevallen ging het om mensen op hogere leeftijd of met onderliggende ziektes.

Let op de symptomen

EMA en CBG roepen artsen en mensen die geprikt zijn op, om te letten op de symptomen. Het verloop van de hartontstekingen is vergelijkbaar bij mensen met of zonder vaccinatie. Klachten zijn bijvoorbeeld kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten gaan meestal vanzelf over of zijn met medicijnen goed te behandelen. Wie deze klachten heeft, moet contact opnemen met een arts.

Het EMA bevestigt dat de voordelen van beide vaccins nog steeds opwegen tegen de bijwerkingen. EMA en CBG blijven de veiligheid en de effectiviteit van de vaccins nauwlettend in de gaten houden, zeker nu meer jongeren geprikt worden en er meer mensen een tweede prik krijgen.

Pfizer en Moderna sturen op korte termijn een brief met risico-informatie, een zogenoemde DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) naar zorgverleners om hen te waarschuwen.

