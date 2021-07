Wie: Ongeveer 100 medewerkers van het UMC Utrecht en 100 van het LUMC

Wat: voeren actie voor een fatsoenlijke loonsverhoging

Waar: Nabij de hoofdingang van beide UMC’s

Wanneer: Utrecht: woensdag 14 juli, 12.00 uur. Leiden: donderdag 15 juli, 12.30 uur

FNV: Medewerkers UMC’s Utrecht en Leiden voeren actie voor fatsoenlijk loon

Op woensdag 14 juli overhandigen ongeveer 100 medewerkers van het UMC Utrecht een petitie namens 2.000 collega’s aan de Raad van Bestuur aan. Ze zijn boos omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC zijn vastgelopen. De collega’s van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voeren een dag later actie voor de ingang van hun ziekenhuis.

0% loonsverhoging

De zorghelden die al anderhalf jaar op hun tandvlees lopen, worden door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) afgescheept met 0% loonsverhoging. Ook goede afspraken over een gezond rooster en een degelijk generatiebeleid wil de NFU niet maken. ‘Met de acties geven de medewerkers een laatste waarschuwing af aan de werkgevers’, zegt Mitchell Hoogenhout, bestuurder FNV Zorg & Welzijn in Utrecht. ‘Als de NFU niet bereid is om extra ruimte te zoeken voor een fatsoenlijke structurele loonsverhoging, dan volgen er stakingen aan het einde van de zomer!’

In Leiden houden verschillende medewerkers van het LUMC een korte toespraak. Dat zij van cruciale waarde zijn, heeft de coronapandemie inmiddels aangetoond. Maar al ver voor COVID-19 was er sprake van een torenhoge werkdruk en een tekort aan personeel. ‘De pandemie heeft dit eigenlijk alleen maar onder een vergrootglas gelegd’ zegt Jaap de Bie, bestuurder FNV Zorg & Welzijn in de regio west. ‘Samen vormen de medewerkers een keten van onschatbare waarde. Samen zijn zij cruciaal om de zorg draaiende te houden en daarmee ook de economie van ons land.’ Naast een ic-verpleegkundige komen ook een beveiliger en onderzoeker aan het woord.’

Standbeeld voor onmisbare beroepen

Het standbeeld dat symbool staat voor de ‘onmisbare beroepen’ is in Leiden aanwezig. Hiermee maakt de FNV een tournee door het land om steun te vragen voor de mensen die ons land draaiende houden tijdens de coronacrisis zoals onder andere: zorgmedewerkers, schoonmakers, supermarktmedewerkers en natuurlijk de medewerkers uit de kinderopvang.

Bron: FNV Zorg & Welzijn