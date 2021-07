Een tekort aan vitamine D: Symptomen en oplossingen

Een tekort aan vitamine D komt vaker voor dan je denkt. Per slot van rekening brengt bij lange na niet iedereen voldoende tijd (circa 15 tot 30 minuten per dag) buitenshuis door. Dit kan resulteren in een gebrek aan vitamine D, aangezien de huid niet in voldoende mate aan zonlicht blootgesteld wordt.

Een tekort aan deze essentiële vitamine kan resulteren in tal van gezondheidsklachten en -symptomen. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen een tekort aan vitamine D en psychische klachten. Er zijn echter nog meer gezondheidsklachten die kunnen wijzen op een tekort.

Onderstaand zoomen wij nader in op een drietal symptomen. We sluiten dit artikel af door enkele oplossingen tegen een vitamine D-deficiëntie te beschrijven.

3 veelvoorkomende symptomen tekort aan vitamine D

Er zijn een aantal veelvoorkomende symptomen die verband kunnen houden met een vitamine D gebrek. Het is goed om met deze symptomen rekening te houden; zo kun je snel actie ondernemen en richt een mogelijk tekort zo min mogelijk schade aan.

Vitamine D speelt immers een belangrijke rol bij de botopbouw. Vitamine D zorgt er daarnaast voor dat calcium beter wordt opgenomen en in het botweefsel wordt vastgelegd.

Symptomen die vaak voorkomen en kunnen duiden op een tekort, zijn onder meer:

Een futloos gevoel – je hebt geen zin om dagdagelijkse werkzaamheden uit te voeren die normaliter geen belemmering vormen;

Een gebrek aan energie – je ervaart een laag energieniveau en bent niet vooruit te branden;

Psychische klachten – daarbij kun je onder meer denken aan angstaanvallen en sombere gevoelens / gedachten, terwijl daar geen tot nauwelijks aanleiding toe is.

Vermoed je dat je een tekort aan deze essentiële vitamine hebt? Neem dan contact op met jouw huisarts. Diegene kan middels bloedonderzoek vaststellen of een tekort aan vitamine D daadwerkelijk aan de orde is.

Een vitamine D tekort met voedingssupplementen bestrijden

Wanneer er sprake van een ernstig tekort aan vitamine D is, kan het noodzakelijk zijn om voedingssupplementen met een hoge dosis vitamine D te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld geadviseerd worden door een medisch specialist, zoals jouw huisarts.

In sommige gevallen dien je een voedingssupplement met vitamine D te gebruiken dat enkel op doktersrecept verkrijgbaar is. Zo’n voedingssupplement bevat een zeer hoge hoeveelheid aan vitamine D, om zo het tekort snel te bestrijden. Aangezien vitamine D in vet oplosbaar is, volstaat vaak één hooggedoseerd voedingssupplement in een bepaalde periode. Overleg dit met een arts of apotheker.

Tevens zijn er voedingssupplementen met vitamine D te verkrijgen die een lagere dosis bevatten. Deze kun je bijvoorbeeld online of bij de plaatselijke drogisterij kopen. Het is belangrijk om het etiket van het desbetreffende supplement goed door te lezen, alvorens je het gaat gebruiken. Op het etiket staat precies vermeld hoeveel van de vitamine D supplementen je iedere dag kunt gebruiken. Zo ga je een tekort aan vitamine D op een veilige en verantwoorde manier tegen.

Natuurlijke voeding die rijk aan vitamine D is tegen een tekort

Naast voedingssupplementen zijn er ook voedingsmiddelen die zeer rijk aan vitamine D zijn. Het nuttigen van vitamine D-rijke voeding is een doeltreffende manier om een tekort tegen te gaan. Supplementen vervangen immers nooit een gezond en gevarieerd dieet.

Wil je jouw dieet verrijken met voedingsmiddelen die veel vitamine D bevatten? Dan is er gelukkig voldoende keus. Daarbij kun je denken aan:

Vette vis, zoals makreel, tonijn en zalm

Halvarine

Roomboter

Kipfilet

Yoghurt

Champignons

Soja

Bonen en peulvruchten

Dit is slechts een selectie van de vele producten die rijk aan deze vitamine zijn. Het moge duidelijk zijn: Een tekort aan vitamine D kan ook met natuurlijke voeding prima bestreden worden, mits je er iedere dag voldoende van binnenkrijgt.

Wil je jouw voedingspatroon radicaal veranderen ter bestrijding van een vitamine D gebrek? Bespreek dit met een voedingsdeskundige zoals een diëtist. Diegene kan jou handvatten aanreiken om jouw voedingspatroon op een goede en gezonde manier aan te passen.

