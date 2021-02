Vitamine D Supplement van het Jaar 2021

De afgelopen weken hebben mensen online gestemd op hun favoriete vitamines, mineralen, kruiden en andere supplementen. Vitamine D is vandaag uitgeroepen tot Supplement van het Jaar 2021 en is de overtuigende winnaar. Al eerder (2017) eindigde deze vitamine op de eerste plaats. IVG gaat jaarlijks op zoek naar gebruik en trends van voedingssupplementen. Ruim 2500 mensen lieten weten welk voedingssupplement ze nemen en waarom.

Supplementen top 10

Vitamine D is geen verrassende winnaar. Ruim 70% van de deelnemers gaf aan vitamine D te gebruiken. In deze roerige tijd is er veel aandacht voor de belangrijke rol van vitamine D. Het publiek heeft vitamine D omarmd en ze is daardoor ruim op de eerste plaats geëindigd. Kurkuma verovert de tweede plaats. In 2019 was het kruidensupplement onder de deelnemers het populairst, maar in 2020 viel het buiten de top 5. Visolie (omega-3 vetzuren) staat wederom op plek 3. Vorig jaar stond de multivitamine bovenaan, dit supplement eindigt nu op de zesde plek. Mensen konden stemmen op meerdere vitamines, mineralen en overige voedingssupplementen. Dit is de top 10 van 2021:

Vitamine D Kurkuma Visolie (omega-3 verzuren) Magnesium Vitamine C Multivitamine Probiotica Cranberry Zink Echinacea

Werken aan de weerstand en gezonde leefstijl nastreven

Ruim tweederde (62,4%) van de deelnemers geeft als voornaamste reden voor gebruik van een supplement aan: werken aan een goede weerstand en het immuunsysteem. Het nastreven van een gezonde leefstijl (47,6%) werd door bijna de helft aangeklikt. Er konden meerdere redenen worden gekozen. Ook werd door één op de drie mensen (29,4%) aangegeven dat ze supplementen nemen voor behoud van sterke botten, een betere stoelgang of een beter geheugen.

Over vitamine D

Het lichaam maakt vitamine D zelf aan door de invloed van zonlicht. Niet iedereen is in staat om voldoende vitamine D aan te maken, zeker nu we door de lockdown veel binnen zitten en er in de winter minder krachtige zonuren zijn. De Gezondheidsraad adviseert bepaalde groepen om het hele jaar door een vitamine D supplement te nemen. Dit geldt voor kinderen van 0-4 jaar, vrouwen > 50 jaar, mannen > 70 jaar, personen met een getinte huidskleur, zwangere vrouwen en mensen die onvoldoende aan zonlicht worden blootgesteld. Een voedingssupplement van 10 microgram per dag is voldoende, maar voor vrouwen en mannen vanaf 70 jaar geldt als dagelijkse dosis 20 microgram.

Gezondheidswinst behalen

Vitamine D zorgt mede voor een goede weerstand, helpt het immuunsysteem en is goed voor de spieren. Het menselijk lichaam heeft vitamine D ook nodig voor sterke botten en tanden. Voor mensen die een winterdipje hebben of wat neerslachtig zijn, kan extra vitamine D ondersteuning bieden. Mensen kunnen zelf aan hun gezondheid werken door dagelijks vitamine D te nemen.

Over de Supplement van het Jaar verkiezing

De Supplement van het Jaar verkiezing gaat jaarlijks op zoek naar de voorkeuren van het Nederlandse publiek voor bepaalde vitaminen, mineralen, kruiden of andere supplementen. Het gaat hierbij om een soort voedingssupplement, niet om een bepaald merk. Alle supplementen maken evenveel kans om uitgeroepen te worden tot Supplement van het Jaar . In 2020 koos het publiek voor de multivitamine . In 2019 werd het vaakst op kurkuma gestemd. In 2018 eindigde magnesium bovenaan en in 2017 was vitamine D favoriet. De Supplement van het Jaar verkiezing is een initiatief van IVG (voorheen: supplementinfo.nl).

Bron: IVG | Informatiecentrum voedingssupplementen & gezondheid