Graag jouw aandacht voor #WeSlikkenHetNietLanger

Beste apothekersassistent, Doe je ook mee?

Jij weet hoe het zit. Wat jij en je collega’s allemaal doen om het beste alternatief te vinden voor niet-beschikbare medicijnen. Hoe het voelt als iemand je afblaft, omdat hij teleurgesteld is om de andere kleur van het doosje dat hij meekrijgt. Hoe machteloos je staat als iemand je even laat weten dat ze niet van plan is te betalen voor die ‘flutuitleg die ze toch niet nodig heeft’. Maar ook hoe graag je de meneer wilt helpen met de incontinentiematerialen die hij nodig heeft, maar jij die niet mag leveren. De wanhoop in zijn ogen en daarna in die van jou. En jij weet hoe dankbaar jouw patiënten zijn, als je ze geholpen hebt en ze eindelijk weer een goede nachtrust hebben. Hoe belangrijk jouw apotheek is voor al die mensen in jouw wijk. Jij weet hoe het zit! Helaas blijkt dat de meeste beleidsmakers NIET weten hoe het zit. Zelfs niet nadat Optima Farma al eerder diverse stappen heeft ondernomen om deze problemen onder de aandacht te krijgen. Want juist deze beleidsmakers kunnen jouw mooie vak maken of breken. En ze staan jammer genoeg zo ver af van de praktijk en jou als zorgverlener. Daarom hebben wij jouw hulp nodig inzicht te geven. Om de beleidsmakers mee te nemen tot achter de deuren van jouw openbare apotheek. Waarom dit nu nodig is?

Meer erkenning

De problemen stapelen zich op, maar worden frustrerend genoeg niet erkend. Niet na een brandbrief van de vakbond over de ongelijke betaling van apothekersassistenten in de openbare apotheek en de ziekenhuisapotheek en de dramatische positie op de arbeidsmarkt. Niet na het verkennend onderzoek naar de toegankelijkheid van farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van deze noodoproep. Misschien nog wel erger: niet alleen de problemen worden niet erkend, het lijkt wel of apothekersassistenten onzichtbaar zijn voor de beleidsmakers. De NZa heeft voor het verkennend onderzoek niet eens apothekersassistenten geïnterviewd! Het is tijd dat we weer terug in beeld komen en opkomen voor ons vak, voordat de hele openbare apotheek van de kaart wordt geveegd. Met niet alleen gevolgen voor ons, maar vooral voor onze patiënten die iedere dag op ons vertrouwen. Hoe we dat doen? Dat doen we samen!

Daarom vragen we nu jouw aandacht voor het volgende: 1. Noodzaak voor actie

Het is belangrijk dat je weet wat er in het rapport staat en waarom het nu tijd is om een punt te maken. Want deze situatie slikken we niet langer! We helpen jou en je collega’s daar graag bij. Lees daarom in de bijlage een korte samenvatting. We hebben ook toegevoegd hoe wij er naar kijken.

Hulpmiddelen (Zelfzorg) medicijnen

#WeSlikkenHetNietLanger

2. Persoonlijk tegengeluid

Help ons het tij te keren en het vak en de problemen die er spelen op de kaart te zetten. De NZa kijkt niet verder dan tot de deur van de apotheek en stelt simpelweg: er zijn genoeg apotheken dus er is genoeg toegang tot farmaceutische zorg. Ze kijken, tellen en meten niet verder dan het dashboard op hun laptops. De persoonlijke verhalen, jouw dagelijkse problemen, de problemen van jouw patiënten tellen niet mee.

Wij hebben een plan: als we allemaal bij de NZa melden dat we ons niet herkennen in het onderzoek. Dat wij wel zien dat het niet goed gaat in de openbare apotheek. Dan moeten de beleidsmakers wel achter de deuren van onze apotheken komen kijken. Laten we allemaal de NZa laten weten hoe het écht zit. En misschien heb je zelfs wel een verhaal van een patiënt die toestemming wil geven om zijn of haar situatie te gebruiken in jouw melding. Maar ook zonder patiënt is het belangrijk iets te laten horen, bijvoorbeeld over de administratieve last of de problemen door medicijntekorten of het preferentiebeleid. Angst voor jouw baanzekerheid. Ieder verhaal telt en samen staan we sterk. Stel dat het lukt om 10.000 noodkreten bij de NZa te laten aankomen. Dan wordt het opeens wel een groot probleem, te groot om te negeren. Laten we samen het tij keren. Het kost je wat tijd, maar daar krijg je jouw belangenbehartiging voor terug. Zet jouw verhaal uiteen. Ga vóór 26 juli dan naar het onderstaand meldpunt;

https://www.nza.nl/contact/ons-meldpunt/meldingsformulier-zorgprofessional

TIP: Schrijf eerst je verhaal uiteen in een word-document. Dat is handig, omdat je de melding daarna kunt kopiëren en plakken in het formulier van NZa én daarna kunt doorsturen

naar Optima Farma via weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl. Op die manier verzamelen en bundelen we alle verhalen bij elkaar om de media op te zoeken. Kun je hierbij wel

wat hulp gebruiken? In de bijlage staat een handig hulpmiddel dat je helpt bij het maken van een melding.

Nadat je het verhaal hebt geschreven in een word-document, vul je via bovenstaande link je gegevens in. Vul vervolgens bij de melding in dat het gaat om jouw apotheek en bij zorgsoort ‘farmaceutische zorg’. In het vakje melding kan je jouw noodkreet laten horen. In de bijlage staat een handig hulpmiddel dat je helpt bij het schrijven van de melding. Ter inspiratie hebben wij alvast een tekst gemaakt voor je die je kan gebruiken. Het liefst hebben wij dat je zoveel mogelijk je eigen verhaal of dat van jouw patiënt deelt! Stuur voor 26 juli jouw melding ook door naar weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl zodat wij ook alle verhalen kunnen verzamelen en de tel bijhouden*. Doe je mee?

TIP: Spoor je collega’s aan om ook mee te doen en bespreek het tijdens de koffie! Wil je de boodschap verder verspreiden? Gebruik dan de handige infographic in de bijlage. Deel deze via de mail of print het uit en hang het op.

3. Media-aandacht

Als we de eerste 100 meldingen hebben ontvangen, dan zoeken we de media op. Tijd voor de talkshowtafels, tijd om ons vak weer op de kaart te zetten. Juist nu in de zomerperiode is de kans het grootst dat we ons verhaal kunnen doen. Aan iedereen die het wil horen. We gaan natuurlijk voor 10.000 verhalen, maar bij 100 kunnen we al verhaal halen bij politici en beleidsmakers. Het kan echt! Maar alleen met jullie hulp.

* Optima Farma beheert de e-mailinbox #weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl. Zij verwerken de meldingen die binnenkomen en houden het aantal bij en de soorten meldingen. Optima Farma registreert de meldingen anoniem en deelt dit met het actiecomite. Willen we inbreng wel gebruiken met naam en toenaam, bijvoorbeeld voor in de media? Dan vragen we eerst toestemming via de aangegeven contactinformatie.

Deze actie maakt deel uit van een breder stappenplan. We weten dat we dit niet oplossen met aandacht alleen. We pakken het aan met lobby en belangenbehartiging, politiek en door het grote publiek te bereiken. We houden je op de hoogte van de vervolgstappen.

Bedankt voor jouw tijd en aandacht! Heb je vragen, opmerkingen of wil je naast de melding doen ook op andere wijze bijdragen aan deze actie? Laat het ons weten op weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl! We doen dit allemaal in onze vrije tijd, vanuit ons hart voor het vak. Dus jouw bijdrage is welkom!

Bedankt! Namens het actiecomité #WeSlikkenHetNietLanger

Désirée Wijgman – Niesink, apothekerassistent, personeelsmanager Hetty Roelofs, apothekersassistent

Marga Schilder, farmaceutisch consulent

Trudy van Geffent, voorzitter beroepsvereniging Optima Farma Willemien Feenstra, apothekersassistent

Ondersteund door Optima Farma, CNV en FNV.