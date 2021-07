Kanker.nl ontwikkelt tekenblokken gynaecologie

‘Handig hulpmiddel voor het gesprek met de patiënt’



Op haar poli liggen drie verschillende tekenblokken voor de patiëntenvoorlichting over gynaecologische tumoren. Dr. Christianne Lok, gynaecoloog-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek, vindt ze buitengewoon handig. ‘Ik kan patiënten nu echt informatie op maat meegeven.’

Christianne kwam op het idee voor de tekenblokken toen ze op haar poli een A5-blok zag liggen met schematische afbeeldingen van de blaas en de urinewegen. Het blok bleek door Stichting kanker.nl te zijn ontwikkeld om urologen te faciliteren bij het gesprek met hun patiënten, en om meer bekendheid te genereren voor het informatieplatform kanker.nl.

Christianne nam contact op met Stichting kanker.nl en vroeg of zo’n tekenblok ook voor gynaecologie gemaakt kon worden. Ze kende Stichting kanker.nl omdat ze verschillende keren referent was, bijvoorbeeld voor de voorlichtingsinformatie over kanker in de zwangerschap.

Totstandkoming van de tekenblokken

Samen met een redacteur van kanker.nl en gynaecoloog-oncoloog dr. Cor de Kroon van het LUMC bepaalde ze welke illustraties er moesten komen, waarna een illustrator aan de slag ging. De kosten kwamen voor rekening van Stichting kanker.nl.

Op dit moment zijn er voor gynaecologie drie tekenblokken beschikbaar: voor baarmoederkanker, baarmoederhalskanker en eierstokkanker. Op de blokken staan schematische illustraties van onder andere de inwendige vrouwelijke geslachtsorganen, het omentum, het parametrium en de pelviene en para-aortale lymfeklieren. Artsen kunnen erop tekenen, en er is ook ruimte om dingen op te schrijven.

Landelijk gebruik tekenblokken

Inmiddels maken verschillende gynaecoloog-oncologen gebruik van de tekenblokken. Na een belronde zijn ze verstuurd naar alle poli’s die er belangstelling voor hadden.

De ervaringen van Christianne zijn positief: “Aan de hand van de tekeningen kan ik patiënten stap voor stap uitleg geven over de behandeling: waar zit de tumor, wat moet ik weghalen en hoe groot moet de buikincisie zijn? Ik schrijf er ook veel bij: welke organen en weefsels ik moet verwijderen, wat mogelijke complicaties zijn, hoe het behandelschema eruitziet. Aan het eind van het gesprek geef ik het blaadje mee aan de patiënt. Vaak bewaren ze het, sommigen nemen het tijdens een volgend consult weer mee.”

Bron: Kanker.nl