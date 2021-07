Stijging van aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is niet vreemd’

De nieuwe golf coronagevallen treft vooral jongeren, maar het virus begint langzaam maar zeker ook door te dringen in de verpleeghuizen. Ondanks de hoge vaccinatiegraad, dringt het virus toch weer verpleeghuizen binnen. Hoe kan het dat? En moeten verpleeghuizen dan weer dicht?

Dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen stijgt terwijl iedereen daar is gevaccineerd is niet zo vreemd. Onderzoekers van de London School of Economics (LSE) hebben de sterfte in verpleeghuizen in 24 landen bestudeerd. Duidelijk blijkt dat hoe hoger het sterftecijfer in de samenleving is, hoe hoger het sterftecijfer in verpleeghuizen. Welke maatregelen ook genomen worden, een bezoekverbond, mondkapjes en beschermende kleding, het virus dringt binnen als het in de samenleving ook bij brede lagen van de bevolking voor komt.

Algemene verspreiding in de gemeenschap

De studie laat zien dat landen als Zuid-Korea, Singapore en Nieuw-Zeeland erin slaagden de algemene maatschappelijke infectie laag te houden. Diezelfde landen slaagden er ook goed in om de sterfte in verpleeghuizen laag te houden. Landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten daarentegen hadden een hoge verspreiding in de maatschappij en daarmee ook een hoog sterftecijfer in verpleeghuizen. Geen enkele factor kan de sterfte in verpleeghuizen beter verklaren dan de algemene verspreiding in de gemeenschap.

Onderzoek van onderzoeksorganisatie Vilans laat zien dat de meeste landen uit Noord-West Europa ongeveer dezelfde maatregelen in verpleeghuizen namen, maar in een verschillend tempo. Deze maatregelen konden de verspreiding van het virus in de gemeenschap maar beperkt tegenhouden. Ze waren niet afdoende om kwetsbare mensen in verpleeghuizen te beschermen, als tegelijkertijd het virus in de samenleving ruimschoots woekerde.

Nu we in de vierde golf van de coronacrisis zitten kunnen we concluderen dat speciale inspanningen om ouderen tijdens pandemieën te beschermen zeker belangrijk en nodig zijn, zeker als dat snel gebeurt. Bovendien doen de vaccins ook hun werk. Dat is anders dan in de eerste fase van de pandemie. Maar ze geven geen volledige bescherming. Het allerbelangrijkste is de besmettingsgraad in de samenleving laag te houden. Anders zullen verpleeghuizen zich opnieuw genoodzaakt voelen bezoek te beperken en hun medewerkers volledig ingepakt in beschermende kleding in te zetten. Niemand die dat wil!

Dit is een expertquote van Henk Nies, Vilans, in het kader van ANP Expert Support.

Henk Nies, Directeur Strategie en Ontwikkeling, Vilans

Bron: ANP Expert Support