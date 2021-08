Ikazia Ziekenhuis helpt patiënten fitter een operatie in te gaan

Ikazia biedt, als eerste ziekenhuis in de regio, patiënten met een coloncarcinoom (darmkanker) de mogelijkheid om fitter een operatie in te gaan. Het Rotterdamse ziekenhuis is hiervoor per 1 mei 2021 een pilot gestart. Het prehabilitatie-programma bestaat uit fysieke (kracht)training onder begeleiding van de fysiotherapeut, verbetering en aanvulling van voeding onder begeleiding van een diëtist, mentale ondersteuning en eventueel begeleiding bij het stoppen met roken en alcohol. Op dagen dat patiënten niet trainen in het ziekenhuis wordt hen gevraagd om minimaal 30 minuten te wandelen of te fietsen én om thuis ademhalingsoefeningen te doen.

Jaarlijks krijgen ruim 15.000 mensen de diagnose darmkanker. Meer dan de helft daarvan is ouder dan 65 jaar. Vooral voor deze grote groep ouderen heeft een darmkankeroperatie een grote impact, vaak ook op de kwaliteit van leven na afloop van zo’n operatie. Het Ikazia Ziekenhuis wil d.m.v. het prehabilitatie-programma (ook bekend als fit4surgery) deze kwetsbare doelgroep zo fit mogelijk de operatie in laten gaan om het herstel zo soepel mogelijk te laten verlopen en het aantal complicaties terug te dringen.

Boudewijn Toorenvliet, chirurg in Ikazia:’’ Verschillende ziekenhuizen in Nederland doen al mee met het Fit4Surgery-programma, zoals het Jeroen Bosch-ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en het Radboudumc. Wij zijn het eerste ziekenhuis in de regio Rotterdam, hopelijk worden dat er in de toekomst nog meer.’’

De eerste resultaten zijn positief en ook de patiënten zijn erg enthousiast. Het lijkt er sterk op dat mensen fitter de operatie in gaan en er fitter uitkomen. Ze krijgen minder complicaties en mogen vaak ook eerder naar huis. Reden genoeg om de pilot voort te zetten en te evalueren of het mogelijk is dit prehabilitatie-programma in de toekomst ook voor andere doelgroepen in te zetten.

