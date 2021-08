Advies op maat en een blik in de toekomst

Inspiratie voor zorgprofessionals belangrijker dan ooit

Veel zorgprofessionals hebben een intensieve periode achter de rug. De stijgende werkdruk onder invloed van de coronacrisis vroeg en vraagt veel extra energie. Ruimte voor reflectie en even opladen wordt nog niet overal gevoeld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zorgprofessionals zichzelf niet helemaal vergeten? Dat zij blijven dromen en investeren in hun persoonlijke groei en behoeftes? Op Zorginspirator.nl krijgen ze de inzichten die ze nodig hebben, juist nu.

Zorginspirator.nl

Zorginspirator.nl bevat honderderen functies en duizenden opleidingen in de zorg en geeft iedere bezoeker inzicht op maat: over welke functies er allemaal bij je passen en welke opleidingen bijdragen aan je ontwikkeling. Want in de zorg is veel meer mogelijk dan je denkt. Daarom is dat ook de slogan waar de komende jaren campagne mee wordt gevoerd, zodat zoveel mogelijk professionals in de zorg geattendeerd worden op het bestaan van en de functionaliteiten in Zorginspirator.nl.

Inzicht op maat

Het platform, gelanceerd in 2020, geeft onafhankelijk inzicht en is een initatief van de sector zelf*. Het wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Zorginspirator.nl onderscheidt zich door de ongelooflijke hoeveelheid actuele data rond functies en opleidingen. Bovendien staat ook beschreven hoe functies er in de toekomst uit zullen zien.

Met behulp van continu actuele data en slimme algoritmen, krijgen zorgprofessionals concreet inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven. De zoek- en filterfunctionaliteit leveren niet alleen input op functies die dicht bij je liggen, maar kunnen ook verrassende werkperspectieven en groeipaden opleveren. Bovendien heb je in de beveiligde Mijn-omgeving de mogelijkheid om een POP-plan of gratis BIG-registratie bij te houden.

* Werknemers- en werkgeversorganisaties verenigd in: A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG, StAZ en Ambulancezorg.nl.

Voor wie

In Nederland werken ruim 1.2 miljoen zorgprofessionals. Zowel in de primair zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ict en administratie. Zorgprofessionals realiseren zich niet altijd welke loopbaanmogelijkheden ze hebben en dat ze zelf de regie kunnen nemen op hun carriere, maar ook hun werkplezier. Soms geeft het volgen van een cursus of opleiding al veel verdieping en kansen bij het bereiken van je droombaan, en verwerf je daarmee nieuwe, positieve energie in je baan.

Zorginspirator is er dus voor alle medewerkers in de zorg, en dan specifiek de algemene en universitaire ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ambulancezorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast is het portal geschikt voor herintreders en zij-instromers in de zorg om zich te oriënteren.

Bron: CAOP