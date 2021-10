Wachtlijsten obesitaspatiënten door coronavirus sneller aangepakt



Nederlandse Obesitas Kliniek en verschillende ziekenhuizen gaan 1.300 extra maagoperaties uitvoeren



De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) breidt in samenwerking met de ziekenhuizen LangeLand en Rivierenland de behandelcapaciteit voor obesitaspatiënten uit met 1.300 operaties. Hiermee willen de zorgaanbieders de achterstanden wegwerken die door de coronapandemie zijn ontstaan. Naast de operatie volgen patiënten een programma voor leefstijlverandering met een multidisciplinaire aanpak. Verder wordt er onderzocht of de operatiecapaciteit voor obesitaspatiënten voor de nabije toekomst voldoende is, omdat de vraag naar obesitasbehandelingen 15 procent hoger ligt dan voor de coronapandemie. “Mensen met overgewicht lopen veel meer risico op een ernstiger verloop van een COVID-19-infectie en daarom is deze stap erg belangrijk,” aldus Kobus Dijkhorst, directeur van de NOK.



Door het afschalen van de reguliere zorg in de afgelopen periode is ook een deel van de maagoperaties, die horen bij een obesitas behandeltraject, uitgesteld. Tegelijkertijd is de noodzaak om ernstige obesitas aan te pakken door het coronavirus juist toegenomen. Kobus Dijkhorst, directeur van NOK: “We zien een forse toename van het aantal mensen met ernstige obesitas die zich willen laten behandelen en dit komt onder andere door de coronapandemie. Steeds meer mensen zijn ervan doordrongen dat overgewicht het risico op ernstige complicaties bij een corona-infectie enorm vergroot. Door extra behandelcapaciteit te creëren willen we de achterstand die door COVID-19 is ontstaan snel wegwerken.”



Morbide obesitas is een levensbedreigende aandoening, die ook risico’s op andere ziekten vergroot, zoals hoge bloeddruk, diabetes, psychische klachten en gewrichtsaandoeningen. Om de obesitaszorg gedurende de pandemie door te laten gaan heeft de NOK haar werkwijze aangepast door bijvoorbeeld het openstellen van telefoonnummers, interactieve webinars of Zoom sessies, om te toetsen of mensen in aanmerking komen voor de behandeling en hen uitgebreid te informeren.





Samenwerking regionale huisartsen en zorgverzekeraars



Voor de behandeling van obesitas werkt NOK nauw samen met de regionale huisartsen en zorgverzekeraars. In de kliniek wordt gewerkt met zogenoemde multidisciplinaire teams, die bestaan uit psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen en artsen, die de patiënt begeleiden naar een gezondere leefstijl. Tijdens de behandeling is er veel contact met medepatiënten, waardoor patiënten veel steun aan elkaar hebben. Na de behandeling verdwijnen veel gezondheidsklachten en neemt de kwaliteit van leven aanzienlijk toe. Deze specifieke aanpak is daardoor zeer succesvol en de behandeling wordt vergoed door zorgverzekeraars.



Sinds 1993 loopt de NOK voorop in de behandeling van alle vormen van overgewicht en morbide obesitas. Lang werd gedacht dat overgewicht en obesitas het gevolg is van een ongezonde leefstijl, maar wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat er veel meer factoren zijn die een rol spelen, waaronder genetica. Obesitas is nu erkend als chronische ziekte, die in veel gevallen zorgt voor meerdere gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, slaapapneu, diabetes type 2, hoge bloeddruk of gewrichtspijn. Daarnaast komen depressie en sociale isolatie vaker voor. In Nederland heeft ruim 1,5% van de 20-plussers morbide obesitas, wat omgerekend betekent dat bijna 200.000 volwassenen lijden aan deze ernstige vorm van zwaarlijvigheid. Daarnaast is er nog een groeiende groep mensen die te kampen hebben met mildere vormen van overgewicht die steeds vaker in aanmerking komen voor nieuwe typen behandelingen.



Bron: Nederlandse Obesitas Kliniek