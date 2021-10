Leefstijlinterventie voor borstkankerpatiënten met overgewicht

Vrouwen met borstkanker en overgewicht krijgen in het Maastricht UMC+ voortaan als standaard onderdeel van hun behandeling gecombineerde leefstijlinterventie aangeboden. Ze kunnen dan via de eerste lijn hulp krijgen van een leefstijlcoach. Ook is er vanaf de intake aandacht voor medicatiegebruik, bewegen, slapen en andere zaken die van invloed kunnen zijn en is ondersteuning mogelijk bij het stoppen met roken en het verminderen van alcoholgebruik. Met deze aanpak is het ziekenhuis voorloper in Nederland.

1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt te maken met borstkanker. Borstkanker heeft diverse oorzaken. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter dat leefstijl een belangrijke bijdragende factor is. Met name een BMI boven de 25 vergroot de kans op de ziekte. Daarnaast leidt het tot meer complicaties bij kankerbehandelingen, een slechter effect van de chemotherapie, soms tot behandelbeperkingen en een lagere overlevingskans als gevolg van algeheel verminderde conditie. De relatie tussen leefstijl en het voorkomen en behandelen van borstkanker is echter nog onvoldoende bekend. Te weinig vrouwen weten dat leefstijl een risicofactor is die kan bijdragen aan het ontwikkelen van borstkanker en de impact na de diagnose.

Preventie



Chirurg-oncologen Marjolein Smidt en Sanne Engelen willen hier verandering in brengen en zijn het PREVENT-team gestart. Prof. dr. Marjolein Smidt: “Het aantal vrouwen met overgewicht neemt flink toe: inmiddels heeft 55% van de vrouwen boven de 50 jaar een BMI van boven de 25. Het risico op het krijgen van borstkanker na de overgang stijgt met 10% bij elke 5 BMI punten boven de 25. We moeten dus echt wat aan onze leefstijl doen, willen we het aantal gevallen van borstkanker terugdringen.” De artsen willen vrouwen in Nederland er dan ook van doordringen dat ze zelf wat kunnen doen om het risico op het krijgen van de ziekte te verlagen. Dr. Sanne Engelen: “Denk aan niet roken, geen alcohol drinken, gezond eten, voldoende bewegen. Het klinkt bekend, maar om de een of andere reden zijn vrouwen zich er onvoldoende bewust van dat gezond leven mede van invloed is op het ontwikkelen van borstkanker.”

Leefstijlinterventie



Zelf zien de chirurg-oncologen vrouwen pas als ze de diagnose borstkanker al hebben. Engelen: “Dat is voor ons gevoel dan eigenlijk al te laat. Maar dat betekent niet dat we niks meer kunnen doen. Juist om een chemobehandeling, bestraling of operatie goed te kunnen doorstaan is een gezonde leefstijl van wezenlijk belang.” Patiënten met overgewicht krijgen daarom bij hun intake meteen informatie aangeboden over GLI, een gecombineerde leefstijlinterventie. Vanaf een BMI boven de 30 of boven de 25 met een risicofactor zoals hoge bloeddruk of suikerziekte is deze volledig vergoed. “Daarnaast vragen we bij de intake ook standaard of vrouwen ondersteuning nodig hebben bij het stoppen met roken of alcohol drinken. We verwijzen ze dan naar de Stoppen met roken-poli in het Maastricht UMC+,” aldus Smidt. Meerdere ziekenhuizen in Nederland volgen de aanpak van het PREVENT-team en gaan de aandacht voor leefstijl de komende tijd opnemen als standaard onderdeel in de behandeling van borstkankerpatiënten.

Bron: Maastricht UMC+